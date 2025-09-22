ARCA explicó qué trámite hacer para recibir compras de Shein y Temu

El crecimiento de plataformas de compras en el exterior como Shein y Temu impulsó un aumento en los pedidos que llegan desde el exterior a la Argentina. Frente a este escenario, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un procedimiento que los usuarios deben cumplir para garantizar el ingreso legal de la mercadería y evitar demoras en las entregas.
Todos los envíos internacionales pasan por controles aduaneros antes de llegar a su destino final. Aunque las plataformas envían notificaciones, la confirmación oficial depende de un trámite del comprador en el sistema de ARCA. El incumplimiento de este paso puede generar retrasos o incluso la imposibilidad de recibir nuevos paquetes.
El trámite que pide ARCA a los compradores
El organismo indicó que quienes realicen compras internacionales deben confirmar la recepción mediante el portal web de ARCA. Para hacerlo, se necesita ingresar con CUIT y Clave Fiscal a la sección “Envíos Postales Internacionales”.
Una vez recibido el paquete, el comprador tiene 30 días corridos para validar la recepción. En caso de no hacerlo, el sistema bloquea nuevos envíos hasta que se justifique el incumplimiento. Este paso es obligatorio para todas las compras internacionales y no admite excepciones.
Correo Argentino se encarga de la entrega física de los paquetes, pero la validación digital corre por cuenta del usuario. Según ARCA, este procedimiento es clave para ordenar el sistema y asegurar que cada envío cumpla con la normativa vigente.
ARCA aclaró versiones sobre bloqueos
En los últimos días circularon versiones sobre un supuesto bloqueo a las compras en Shein. Sin embargo, ARCA desmintió la información y aclaró que no se implementaron nuevos requisitos de control. “El proceso sigue igual, no se generó ningún requisito adicional”, comunicó el organismo en sus redes oficiales.
Los cambios recientes se vinculan al Régimen de Courier, que regula las importaciones de particulares. Allí se fijaron límites específicos: hasta tres unidades del mismo producto por paquete, un peso máximo de 50 kilogramos por envío y un valor total que no supere los U$S 3.000. Además, se ratificó que el sistema sólo puede usarse para consumo personal y no con fines comerciales.
Compras en el exterior con reglas claras
Las modificaciones buscan regular el ingreso de mercaderías y evitar que el sistema se utilice con fines comerciales no declarados. Si bien no alteran el proceso de compra en plataformas como Shein o Temu, sí exigen mayor precisión a los usuarios al momento de completar las declaraciones.
Para los compradores argentinos, conocer estas reglas y cumplir con los plazos establecidos es la forma más efectiva de evitar demoras y asegurar la llegada de sus pedidos.