ARCA explicó qué trámite hacer para recibir compras de Shein y Temu

El crecimiento de plataformas de compras en el exterior como Shein y Temu impulsó un aumento en los pedidos que llegan desde el exterior a la Argentina. Frente a este escenario, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un procedimiento que los usuarios deben cumplir para garantizar el ingreso legal de la mercadería y evitar demoras en las entregas.