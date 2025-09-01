Cómo comprar en CourierTDF: electrodomésticos a menor costo desde Tierra del Fuego

Por cada envío se podrá comprar un máximo de U$S3.000, teniendo en cuenta que los pedidos no incluyan más de tres unidades iguales por envío. Además, no podrán superarse las cinco compras anuales. La entrega puede demorar entre tres y siete días hábiles ya que los productos se despachan dentro de las 24 horas hábiles posteriores a que la compra se haya hecho efectiva. Una vez aceptada, se enviará un código de seguimiento de correo correspondiente al pedido.