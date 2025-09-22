Tom Holland sufrió una conmoción cerebral en el rodaje de "Spider-Man": ¿qué pasó?

Durante la filmación de Spider-Man: Band New Day, la siguiente entrega de las películas de superhéroes, Tom Holland, sufrió una conmoción cerebral leve. El accidente ocurrió el viernes 19 de septiembre, y como consecuencia la celebridad de Marvel se tomará un descanso a modo de precaución.
El actor fue hospitalizado luego de recibir un golpe durante el rodaje de la nueva película. Aunque al principio se creía que solo Holland recibió el impacto, se dio a conocer que un doble de riesgo también está lesionado.
Si bien, se comentó que no fue grave, el tema se reavivó luego de que el actor asista a una gala benéfica y deba retirarse debido un malestar físico. El padre del actor, el cómico Dominic Holland, se encontraba en el evento y aseguró que su hijo estaría fuera del rodaje "un tiempo". Ahora el equipo de la producción de Spider-Man solo espera el día en que puedan retomar el rodaje.
¿Cuál fue el accidente ocurrido en el rodaje de Spider Man?
Tom Holland sufrió una leve contusión en los estudios Leavesden de Watford, Reino Unido. El incidente, ocurrido el pasado viernes, también involucró a otra persona, que se cree que era un doble de cine. Holland fue llevado al hospital, donde recibió atención médica y fue dado de alta el mismo día. Su contusión lo mantendrá inactivo por unos días.
A pesar de su lesión, Tom acudió a una cena benéfica en Mayfair con Zendaya durante el fin de semana. Sin embargo, tuvo que retirarse del evento, el Posh Pub Quiz de su hermano Sam Holland, tras empezar a sentirse mal. Sam Holland, por su parte, agradeció el apoyo al evento en redes sociales.
Sony Pictures y Marvel se unen para la nueva película de Spider-Man
La producción de la nueva película de Spider-Man, "Brand New Day", comenzó a principios de agosto en Glasgow. Se espera que la película llegue a los cines el 31 de julio del próximo año.
Tom Holland compartió sus sensaciones al ponerse el traje de Spider-Man por primera vez desde "No Way Home" en 2021. En un video del set, expresó que se sentía diferente esta vez y que estaba emocionado de compartir este momento con los fans.
El elenco incluye rostros conocidos como Zendaya y Jacob Batalon, así como nuevas incorporaciones al MCU. Entre los recién llegados están Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y Sadie Sink, junto con el regreso de Mark Ruffalo como Hulk.