¿Quién era Débora Estrella? La historia de la periodista mexicana que murió en un accidente aéreo

El accidente sucedió en la zona norte del área metropolitana de Monterrey. El piloto que la acompañaba, también perdió su vida.

Hace 6 Min

La periodista y condunctora mexicada, Débora Estrella, falleció el pasado sábado 20 de septiembre en un accidente aéreo. El accidente sucedió en la zona norte del área metropolitana de Monterrey, en las inmediaciones del Río Pesquería (Nuevo León). El piloto que la acompañaba llamado Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, también perdió su vida.

La comunidad periodística se vio sacudida por este catastrófico evento, tanto colegas como las personas que la observaban en las transmisiones de Telediario y Multimedios quedaron impactados por el grave suceso. Una vez confirmada la identidad de Débora por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones, como por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, los medios de comunicación de México se encargaron de informar esta noticia.

¿Quién era Débora Estrella?

Débora Estrella, de 43 años de edad, conducía el Telediario Matutino en Monterrey, desde el año 2018; al igual que se hacía cargo espacios en noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través de Canal 6 los fines de semana”, dijo la cuenta de Grupo Multimedios en Instagram. 

Nació el 07 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León y la vida y su pasión la llevaron al mundo de los medios de comunicación. Estudió Derecho en el Tecnológico de Monterrey, pero su verdadera pasión fue el periodismo. En 2014 formó parte de Hechos AM, en TV Azteca; un año después trabajó en Milenio Televisión y, fue en 2018 cuando se incorporó como conductora en Telediario Matutino en Monterrey. Desde ese momento, trabajó frecuentemente frente a una cámara.

En su cuenta de Instagram, Estrella, antes de abordar la avioneta, subió una foto de este vehículo y le agregó la ubicación del Aeropuerto Internacional Del Norte. Hasta el momento, se desconocen los motivos de este viaje que terminó con su vida.

La otra pasion de Débora Estrella

Conocida por su gran pasión por la equitación, Débora Estrella se autodenominaba "Horse Girl". En sus redes sociales, compartía constantemente su profundo vínculo con los caballos, una experiencia que, según sus propias palabras, le "cambió la vida".

En su vida personal, Débora estuvo casada durante 15 años con el periodista José Luis García, de quien se separó de forma amistosa en 2020. En aquel momento, ella misma describió esa etapa como un periodo de crecimiento personal.

