¿Quién era Débora Estrella? La historia de la periodista mexicana que murió en un accidente aéreo

Nació el 07 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León y la vida y su pasión la llevaron al mundo de los medios de comunicación. Estudió Derecho en el Tecnológico de Monterrey, pero su verdadera pasión fue el periodismo. En 2014 formó parte de Hechos AM, en TV Azteca; un año después trabajó en Milenio Televisión y, fue en 2018 cuando se incorporó como conductora en Telediario Matutino en Monterrey. Desde ese momento, trabajó frecuentemente frente a una cámara.