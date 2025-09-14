Los Bybys llegan de México para hacer bailar a Tucumán

Septiembre Musical

Dos propuestas con entrada libre y gratuita se realizarán hoy dentro del Septiembre Musical. A partir de las 16, en la sede del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251) tendrá lugar la segunda edición del Festival de Arte Otaku, con exposición y venta de obras relacionadas con esa expresión nipona con la participación de artistas y emprendedores invitados; concurso de dibujo infantil y covers en vivo, a cargo de Pola, Lucas Carrizo, Carla y Emanuel, Micky San, Pili Queen, Neza, Mati y Emanuel Valdez, junto a la presencia de cosplayers. Por aparte, desde las 19, en el anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal, el grupo tucumano Lumineria ofrecerá un homenaje a Sui Generis, la legendaria banda de Charly García y Nito Mestre, a 50 años de su histórico concierto de despedida y con el repaso de los temas tocados entonces. Actuarán Abelardo García, Richard Paz, Rodrigo Rivadeneira, Esteban Martínez Mirabella, Negro Burgo, Luis Allende, José Arcuri y Guille Gray, con dirección escénica de María José Stefani y producción de Jardín de Gentes. Como bonus track, el show incluirá clásicos de los discos “Vida”, “Confesiones de invierno” y “Pequeñas anécdotas sobre las instituciones”.