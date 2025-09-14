Los Bybys llegan de México para hacer bailar a Tucumán

La música bailable de cumbia y cuartetera será la más convocante en esta jornada, en dos festivales populares con la presencia de artistas nacionales. Junto a ellos, el folclore disputará las preferencias para aprovechar el aire libre.
Horizonte en Fiesta es la convocatoria de esa productora de artistas relacionados con lo tropical desplegará desde las 20 en la bailanta Qué Época! (avenida Marina Alfaro 947, casi esquina avenida Roca, en la zona de la plazoleta Dorrego), en su nuevo emplazamiento ya que reemplaza al Club Central Córdoba, donde se había programado originalmente -las entradas mantienen validez-.
El encuentro tendrá la presencia estelar de los románticos Los Bybys, la mítica banda mexicana liderada por Sergio Ramírez Prado que está en gira por el país para presentar su nuevo sencillo “Dejemos así las cosas”, sin dejar de repasar sus grandes éxitos en tres décadas de carrera, como “Llorar llorar”, “Corazón barato” y “Esa mujer”. Junto a ellos actuarán La Repandilla y 18 Kilates, con su despliegue de conocidas cumbias nacionales.
Los Bybys estarán además en la otra gran propuesta para bailar hoy, la edición 46 de la Fiesta Nacional de la Empanada, cuya última jornada tendrá lugar hoy en el predio “Simeón Nieva” de Famaillá. Allí, el cuarteto cordobés se hará un espacio representado por Eugenia Quevedo y LBC, secundados en lo bailable por David Lozano.
La agenda de actividades comenzará a las 10, con la ronda final y la premiación de la campeona nacional de la empanada, antes de que comiencen los shows en vivo.
En lo artístico, este festival se completa con una cargada agenda dedicada al folclore, con Dalmiro Cuellar, Las 4 Cuerdas, Ale Nieva, Pedro Acosta, Las Valijas, Cecilia Paliza, Thiago Santucho, Alma 2, Marcia Santa Cruz, Ismael Acosta, Tawa, Benjamín Zamorano, Francisco Juárez, Trío Concepción, Thiago Abregú, Umagos, Luana, Rosario López, Cali Castro y José Lazarte. También actuarán las academias de danzas tradicionalistas Suyay Huayna, Destellos de Luna, Tradiciones Argentinas, Nobleza Criolla y el Ballet Oficial local.
Para quien prefiera escuchar folclore en una peña, La Casa de Yamil (España 153) convoca a un almuerzo criollo con la música de Los Serenateños y de Gabriel Sánchez; mientras que en Brasas y Tierra (ruta provincial 347, kilómetro 4 en la comuna de El Cadillal) desde las 12 actuarán Los Orejanos.
También desde el mediodía, pero en el registro de los boleros clásicos, Edu Kraso se presentará en el bar El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501).
En Yerba Buena
Desde las 10 y hasta la noche, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Moreno y Las Higueritas) se realizará el cierre del festival holístico NetiNeti, con una sucesión de charlas, talleres, conversatorios y música relacionados con la autoayuda, el equilibrio emocional y las relaciones interpersonales sanas.
La agenda incluye meditación taoísta, capacitaciones en cerámica, arte ambiental, show de burbujas, canto con caja y de mantras en círculo, yoga lúdico y los recitales de Andrea Mamondes y Patri Nirmala.
El Shopping Yerba Buena (avenida Aconquija y Lobo de la Vega) continúa con su serie de espectáculos artísticos gratuitos desde las 18. Hoy participará del ciclo la banda Golden Shag, integrada por Joaquín Exequiel Álvarez (batería), Ricardo David Álvarez (sintetizador y keytar), Esteban Villalba (bajo y guitarra) y Daniel Bisdorff (percusión y flauta), con composiciones propias de distintos ritmos.
En el campo del arte solidario, desde las 19 y en el Centro Cultural Aconquija (avenida Aconquija 1.978) tendrá lugar “Un paso más para Mateo”, propuesta en la que la música se une por una noble causa. En el escenario estarán el Coro Fundación Contemporánea, Ensamble Tucumán Vocal, Trini Lozano, Ojos Tierra, el Cuarteto de Cuerdas Enarmonía y Vale Córdoba.
Clásico
En el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), en tanto, desde las 20 se realizará el concierto “Noche de arias y dúos de ópera” con la presencia de la soprano Adriana Bensusan, la messosoprano Alejandra Anrriquez y el pianista Mauro Olmos, bajo la dirección de José Bonnardel. Interpretarán composiciones de Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart y Georges Bizet, entre otros autores.
Septiembre Musical
Dos propuestas con entrada libre y gratuita se realizarán hoy dentro del Septiembre Musical. A partir de las 16, en la sede del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251) tendrá lugar la segunda edición del Festival de Arte Otaku, con exposición y venta de obras relacionadas con esa expresión nipona con la participación de artistas y emprendedores invitados; concurso de dibujo infantil y covers en vivo, a cargo de Pola, Lucas Carrizo, Carla y Emanuel, Micky San, Pili Queen, Neza, Mati y Emanuel Valdez, junto a la presencia de cosplayers. Por aparte, desde las 19, en el anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal, el grupo tucumano Lumineria ofrecerá un homenaje a Sui Generis, la legendaria banda de Charly García y Nito Mestre, a 50 años de su histórico concierto de despedida y con el repaso de los temas tocados entonces. Actuarán Abelardo García, Richard Paz, Rodrigo Rivadeneira, Esteban Martínez Mirabella, Negro Burgo, Luis Allende, José Arcuri y Guille Gray, con dirección escénica de María José Stefani y producción de Jardín de Gentes. Como bonus track, el show incluirá clásicos de los discos “Vida”, “Confesiones de invierno” y “Pequeñas anécdotas sobre las instituciones”.