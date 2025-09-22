Secciones
Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

La 69° edición del Balón de Oro tendrá lugar hoy en París. Los detalles de dónde ver la prestigiosa ceremonia.

Hace 2 Hs

París será la sede de otro evento memorable donde la excelencia futbolística será la protagonista. Por esta ocasión se celebrará la 69° edición de la gala del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del mundo del fútbol que tendrá lugar hoy 22 de septiembre en el  Théâtre du Châtelet del centro de la ciudad francesa.

Con promesas nacionales como Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, la tradicional gala del Balón de Oro, que está un mes adelantada promete ser una velada llena de emociones, con sorpresas y también confirmaciones. Además de premiar el mejor jugador del mundo, se otorgarán otros premios que también reconocerán las actuaciones como el trofeo Kopa o el Lev Yashin.

¿Dónde y cuándo ver el Balón de Oro 2025?

La ceremonia que tendrá como plato fuerte el reconocimiento del prestigioso Balón de Oro, comenzará a las 16 horas de Argentina. El evento podrá disfrutarse a través de una única plataforma de Streaming, en este caso Disney+, en la emisión realizada por ESPN. También podrá verse online a través de páginas web como la del medio Olé.

Posibles ganadores del Balón de Oro

Entre los nominados, Lamine Yamal se postula como uno de los posibles ganadores, aunque Ousmane Dembelé también se perfila como un gran candidato. Entre otras de las promesas se encuentran Vitinha, Nuno Mendes, Achraf y Rapinha, por lo que esta gala estará llena de imprevistos y sorpresas. En esta categoría también disputan el título Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que el Dibu Martínez peleará por el título del trofeo Yashin.

En cuanto a la rama femenino, España vuelve a copar el listado de favoritas. Alexia Putellas, ganadora de dos seguidos en 2021 y 2022, Aitana Bonmatí, quien alcanzó la gloria en 2023 y 2024, son junto con Mariona Caldentey, las grandes candidatas.

Otros trofeos que se entregarán

En la gala también se repartirán otros premios, como el Trofeo Kopa, el Puskas, el Yashin, el Gerd Müller, el Johan Cruyff, el Sócrates y el de mejor equipo.De acuerdo con el diario español, Marca, estos serán los trofeos otorgados esta noche:

- El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)

- El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
- El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
- El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
- El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
- El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
- El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo al Club del Año masculino
- El Trofeo al Club del Año femenino
- El Premio Sócrates (jugadores cuyo compromiso va mucho más allá del terreno de juego)

Temas Lautaro MartínezAlexis Mac AllisterLamine YamalOusmane Dembélé
