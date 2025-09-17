El director deportivo de PSG pidió el Balón de Oro para Dembelé: "Si se llamara Messi o Cristiano, no habría discusión"

A pocos días de la gala del Balón de Oro, que se celebrará el próximo 22 de septiembre, la figura de Ousmane Dembélé domina el debate. El extremo francés del Paris Saint-Germain, campeón del mundo en 2018, atraviesa el mejor momento de su carrera y cuenta con un respaldo determinante: el de Luis Campos, director deportivo del club.
Campos fue contundente: “El que claramente merece el Balón de Oro es Ousmane Dembélé, no hay discusión. Si no lo gana, es porque las personas que votaron no tienen la competencia para hacerlo”.
El dirigente portugués, responsable de su llegada desde el Barcelona en 2023, fue más allá y deslizó que la falta de reconocimiento mediático puede jugar en contra de su estrella: “Si Dembélé se llamara Leo Messi o Cristiano Ronaldo, no habría discusión”.
Una temporada de números brillantes
Los argumentos que respaldan la candidatura del extremo son sólidos. En la última temporada, disputó 53 partidos oficiales, en los que anotó 36 goles y repartió 16 asistencias.
En el plano colectivo, lideró al PSG en la conquista de la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa nacional. Solo se le escapó el Mundial de Clubes, donde terminó subcampeón.
Campos fue tajante: “Fue el jugador con las mejores estadísticas y destacado en todas las competiciones. El mejor de la Champions League y de la Ligue 1”.
Luis Enrique también lo respalda
El entrenador del PSG, Luis Enrique, se sumó a las voces de apoyo. Tras la final de la Champions contra el Inter, elogió a su dirigido: “Yo le daría el Balón de Oro solo por cómo ha defendido en esta final al señor Ousmane Dembélé”, indicó.
El DT ponderó no solo su talento ofensivo, sino también su sacrificio y liderazgo: “Creo sinceramente que se lo merece, no solo por títulos obtenidos, sino por cómo ha presionado toda la temporada y especialmente hoy”.
El contexto y los rivales
El principal contendiente en la carrera por el galardón es Lamine Yamal, la joya de 17 años del Barcelona que deslumbró al mundo. Sin embargo, Campos dejó en claro que su análisis se centra en el rendimiento inmediato: “El Balón de Oro debe premiar lo hecho en la temporada pasada, y ahí no hay dudas: Dembélé fue el mejor”.
El director deportivo también reconoció las grandes campañas de otros dos jugadores del PSG, Achraf Hakimi y Vitinha, aunque insistió en que el francés está por encima.
Con números, títulos y el respaldo tanto de Campos como de Luis Enrique, Dembélé se erige como un candidato de peso para el Balón de Oro. El veredicto llegará el 22 de septiembre, en una gala que podría consagrarlo como el mejor futbolista del planeta.