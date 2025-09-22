¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

Cuándo fue el accidente

El accidente de Thiago ocurrió el 12 de septiembre, cuando circulaba en moto por la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. A las 19:50, embistió a un Chevrolet Corsa, que era conducido por José Fernando Córdoba, un hombre de 40 años. Según el informe policial, Thiago impactó contra el lateral trasero derecho del vehículo, lo que provocó que saliera disparado por encima del automóvil. El impacto resultó en severos daños en su cuerpo y órganos. Aunque el video del accidente no es claro, se puede observar cómo la moto de Medina se aleja antes de la colisión, mientras el vehículo gira hacia la izquierda en la Ruta 7 hacia La Providencia.