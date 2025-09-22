¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

Daniela Celis, ex pareja de Thiago Medina y madre de sus hijas, ofreció nuevas actualizaciones sobre la salud del ex participante de Gran Hermano, quien continúa internado en Terapia Intensiva. Desde el pasado 19 de septiembre, Thiago se encuentra en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir un grave accidente de tránsito en moto.
A través de sus redes sociales, Daniela compartió información sobre el estado de salud de Thiago, asegurando que se encuentra "estable" tras la cirugía que fue realizada hace 48 horas para tratar sus fracturas en las costillas. "Con asistencia respiratoria mecánica, él permanece sedado. No tiene drogas para la presión", detalló la ex participante de Gran Hermano.
Daniela también aclaró que el órgano más afectado en el accidente fueron los pulmones de Thiago. “Es un día a día su evolución”, explicó. A pesar de la gravedad de la situación, la familia mantiene esperanzas: "Pedimos sanación del cielo para que mejoren. La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva", añadió. Además, pidió a sus seguidores que mantuvieran a Thiago en sus oraciones: “Mantenemos pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina.”
Cuándo fue el accidente
El accidente de Thiago ocurrió el 12 de septiembre, cuando circulaba en moto por la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. A las 19:50, embistió a un Chevrolet Corsa, que era conducido por José Fernando Córdoba, un hombre de 40 años. Según el informe policial, Thiago impactó contra el lateral trasero derecho del vehículo, lo que provocó que saliera disparado por encima del automóvil. El impacto resultó en severos daños en su cuerpo y órganos. Aunque el video del accidente no es claro, se puede observar cómo la moto de Medina se aleja antes de la colisión, mientras el vehículo gira hacia la izquierda en la Ruta 7 hacia La Providencia.