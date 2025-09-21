“Pulga” Rodríguez sufrió un robo en su casa mientras entrenaba con Colón

El delantero Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, ídolo de Colón, fue víctima de un robo en su vivienda del country El Paso, ubicado en el kilómetro 153 de la Autovía Santa Fe-Rosario, a la altura de Santo Tomé. El hecho se produjo el domingo 21 de septiembre de 2025, entre las 8:30 y las 13, mientras el futbolista se encontraba en el predio sabalero realizando un entrenamiento previo al partido frente a Deportivo Morón por la Primera Nacional.
Rodríguez, de 40 años, no integraba la lista de convocados para ese encuentro. Cuando regresó a su domicilio, encontró un importante desorden y constató que le habían sustraído varias pertenencias personales. Según trascendió, los delincuentes aprovecharon que una puerta corrediza no tenía colocada la traba de seguridad para ingresar a la vivienda.
Entre los objetos robados se encuentran perfumes, ropa, indumentaria de Colón y distintas joyas de oro, como anillos y pulseras. El valor total de lo sustraído aún no fue precisado.
La investigación quedó a cargo de la Subcomisaría 15ª, que inició las actuaciones de rigor para identificar a los responsables. Sin embargo, la tarea podría verse dificultada por el movimiento habitual de visitantes en el country durante los fines de semana.
El hecho generó preocupación tanto en el entorno familiar del “Pulga” como en la comunidad del barrio privado, donde se intensificaron los reclamos por mayor seguridad.