“Pulga” Rodríguez sufrió un robo en su casa mientras entrenaba con Colón

El delantero Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, ídolo de Colón, fue víctima de un robo en su vivienda del country El Paso, ubicado en el kilómetro 153 de la Autovía Santa Fe-Rosario, a la altura de Santo Tomé. El hecho se produjo el domingo 21 de septiembre de 2025, entre las 8:30 y las 13, mientras el futbolista se encontraba en el predio sabalero realizando un entrenamiento previo al partido frente a Deportivo Morón por la Primera Nacional.