Fuerte temporal de viento en Argentina: qué provincias están afectadas hoy

La última actualización del Sistema de Alerta Temprana mostró las nuevas regiones argentinas afectadas por fenómenos meteorológicos fuertes. Son cuatro las provincias con zonas afectadas. En todas ellas se esperan vientos potentes que alcanzarán altas velocidades. Como pocas veces se vio en el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, gran parte de las áreas señaladas corresponden a la costa atlántica.
En su última emisión, a las 6.04 del lunes, el SMN anunció que cuatro provincias ingresaron en el primer nivel de alerta. El código amarillo indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Ante este pronóstico, se recomienda a la población permanecer informada y atenta a las indicaciones de las autoridades locales.
Alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes
Las cuatro provincias marcadas en el mapa de alertas son Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Además, también ingresaron en la advertencia las Islas Malvinas, con lo que se conforma un temporal que abarca gran parte del océano Atlántico y que afecta las costas principalmente.
Buenos Aires es la provincia con más superficie marcada por la alerta amarilla. La advertencia alcanza Pinamar, el sudeste de General Juan Madariaga, Villa Gesell, Monte Hermoso y las costas de Bahí Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos y Patagones.
Hacia la Patagonia argentina, sol la costa de Adolfo Alsina ingresó en la alerta. En Santa Cruz, los vientos fuertes llegarán a las costas de Deseado, Magallanes, Corpen Aike y Güer Aike. Por último, en Tierra del Fuego, el temporal se sentirá en la zona no costera de Río Grande y Ushuaia y en la costa de Río Grande y Ushuaia.
Alerta por vientos de hasta 90 kilómetros por hora
Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas marcadas serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 75 y 90 kilómetros por hora en diferentes puntos del país.
El SMN emitió una serie de recomendaciones que pueden tenerse en cuenta para disminuir riesgos:
1- Evitá actividades al aire libre.
2- Asegurá los elementos que puedan volarse.
3- Mantenete informado por autoridades.
4- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.