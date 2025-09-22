Secciones
SociedadClima y ecología

Fuerte temporal de viento en Argentina: qué provincias están afectadas hoy

La mayor superficie afectada corresponde a áreas costeras del país, desde el centro hasta la Patagonia.

Fuerte temporal de viento en Argentina: qué provincias están afectadas hoy
Hace 3 Hs

La última actualización del Sistema de Alerta Temprana mostró las nuevas regiones argentinas afectadas por fenómenos meteorológicos fuertes. Son cuatro las provincias con zonas afectadas. En todas ellas se esperan vientos potentes que alcanzarán altas velocidades. Como pocas veces se vio en el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, gran parte de las áreas señaladas corresponden a la costa atlántica.

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

En su última emisión, a las 6.04 del lunes, el SMN anunció que cuatro provincias ingresaron en el primer nivel de alerta. El código amarillo indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Ante este pronóstico, se recomienda a la población permanecer informada y atenta a las indicaciones de las autoridades locales.

Alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes

Las cuatro provincias marcadas en el mapa de alertas son Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Además, también ingresaron en la advertencia las Islas Malvinas, con lo que se conforma un temporal que abarca gran parte del océano Atlántico y que afecta las costas principalmente.

Buenos Aires es la provincia con más superficie marcada por la alerta amarilla. La advertencia alcanza Pinamar, el sudeste de General Juan Madariaga, Villa Gesell, Monte Hermoso y las costas de Bahí Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos y Patagones.

Hacia la Patagonia argentina, sol la costa de Adolfo Alsina ingresó en la alerta. En Santa Cruz, los vientos fuertes llegarán a las costas de Deseado, Magallanes, Corpen Aike y Güer Aike. Por último, en Tierra del Fuego, el temporal se sentirá en la zona no costera de Río Grande y Ushuaia y en la costa de Río Grande y Ushuaia.

Alerta por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas marcadas serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y  60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 75 y 90 kilómetros por hora en diferentes puntos del país.

El SMN emitió una serie de recomendaciones que pueden tenerse en cuenta para disminuir riesgos:

1- Evitá actividades al aire libre.

2- Asegurá los elementos que puedan volarse.

3- Mantenete informado por autoridades.

4- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla en el norte argentino: dos provincias bajo aviso por fuerte caída de granizo

Alerta amarilla en el norte argentino: dos provincias bajo aviso por fuerte caída de granizo

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Lo más popular
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
1

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
2

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
4

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
5

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo
6

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo

Más Noticias
Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Comentarios