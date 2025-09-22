Fuerte temporal de viento en Argentina: qué provincias están afectadas hoy

En su última emisión, a las 6.04 del lunes, el SMN anunció que cuatro provincias ingresaron en el primer nivel de alerta. El código amarillo indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Ante este pronóstico, se recomienda a la población permanecer informada y atenta a las indicaciones de las autoridades locales.