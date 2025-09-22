El tiempo en Tucumán: mañanas frescas, tardes agradables y calor hacia el viernes

La semana comenzó en Tucumán con una mínima de 7° y una máxima prevista de 25°, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El panorama muestra un marcado contraste entre las mañanas frescas y las tardes templadas, típico de septiembre.
Para los próximos días, el organismo anticipa un progresivo aumento de la temperatura. Entre el martes y el miércoles, el termómetro oscilará entre los 12 grados de mínima y los 28 de máxima, lo que dejará un escenario de jornadas agradables para las actividades al aire libre.
¿Semana pasada por agua?
El viernes se perfila como la jornada más calurosa de la semana. Sin embargo, también existe la posibilidad de precipitaciones, lo que podría traer alivio tras el repunte térmico.
“Será una semana digna de septiembre, con mañanas ligeramente frescas y tardes muy agradables. Hacia el fin de semana regresará un poco el calor, pero no en exceso. No llovería al menos hasta el viernes”, explicó el observador meteorológico Cristofer Brito.
De esta manera, Tucumán transitará una semana de tiempo estable, con temperaturas en ascenso moderado y sin lluvias en el corto plazo, hasta la llegada del viernes, cuando podrían registrarse chaparrones aislados.