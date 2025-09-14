Los últimos días se caracterizaron por un marcado incremento térmico gracias a la circulación del viento norte que impulsó condiciones primaverales en el centro y norte del país. Sin embargo, con el avance del sistema de lluvias y el posterior cambio del viento al sector sur, se prevé un descenso notorio de las marcas térmicas hacia el próximo fin de semana. ¿Qué provincias tendrán tormentas antes de que termine el invierno?
Por otro lado, un significativo descenso de la temperatura llegará al centro y norte del país, rompiendo con la racha de días calurosos de la primera quincena de septiembre. Aunque este enfriamiento no traerá heladas, sí se situará por debajo de los valores habituales para la estación.
Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?
Entre el jueves y el sábado, se esperan intensas lluvias en el Litoral y en la provincia de Buenos Aires, con acumulaciones que podrían superar el promedio estacional. Los modelos meteorológicos indican valores de entre 50 y 80 mm, aunque no se descartan eventos localmente más fuertes.
A diferencia del último temporal, las precipitaciones serán más erráticas y aisladas, pero aun así podrían causar problemas, especialmente en suelos ya saturados. Vale aclarar que la distribución final de las lluvias dependerá de factores locales que son difíciles de predecir con antelación.