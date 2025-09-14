Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Los últimos días se caracterizaron por un marcado incremento térmico gracias a la circulación del viento norte que impulsó condiciones primaverales en el centro y norte del país. Sin embargo, con el avance del sistema de lluvias y el posterior cambio del viento al sector sur, se prevé un descenso notorio de las marcas térmicas hacia el próximo fin de semana. ¿Qué provincias tendrán tormentas antes de que termine el invierno?