Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 14 de septiembre?

El convocante juego de la Caja Popular de Ahorros tuvo una nueva edición en la que se sortearon $72 millones.

Hace 1 Hs

Un nuevo sorteo del Tuqui 10, el convocante juego de la Caja Popular de Ahorros, se llevó a cabo este domingo a través de Canal 10. También se publicó en la página web de la entidad financiera. Para la ocasión, se jugó el premio que había alcanzado los $72 millones, mientras que hubo ganadores de la categoría "Seguro Sale", "Número de cartón" y "Cuponera" o "Sorteo Especial".

Este domingo 7, el pozo de $72.054.436 quedó vacante. Pero los jugadores tendrán una nueva oportunidad, porque el pozo incrementó para el próximo sorteo y quedó en $91.174.664 para el siguiente sorteo, que será el domingo 21 de septiembre con el cartón gris.

Mientras que el segundo premio "Seguro sale" registró un ganador de la ciudad de Tafí Viejo. El afortunado se llevó $6.559.398. Además se contaron 10 ganadores del tercer premio "Número de cartón", donde cada jugador se llevó medio millón de pesos.

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 14 de septiembre? Caja Popular de Ahorros de Tucumán

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.

