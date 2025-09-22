Fomentan el uso de vehículos eléctricos con baja de impuestos en Tucumán

Mala calidad del aire

Respecto a la propuesta en sí, la ex diputada recordó que tiempo atrás visitaron el laboratorio de calidad de aire que gestionan el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). “Salimos espantados de lo que vimos. La calidad de aire que tenemos es muy mala por dos condiciones: primero, por la geografía de la provincia, porque los cerros hacen como si fuese una olla de contención de la contaminación y no permite que se vaya con facilidad. Eso sumado a la quema que tanto nos hace renegar; y la otra, a la contaminación producida por los vehículos”, desarrolló.