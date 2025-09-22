Fomentan el uso de vehículos eléctricos con baja de impuestos en Tucumán

Con el objeto de reducir la contaminación ambiental derivada del transporte y promover una movilidad sustentable, la Legislatura sancionó una ley que busca fomentar la producción, comercialización y uso de vehículos eléctricos e híbridos en Tucumán. La propuesta, que fue aprobada por unanimidad en la última sesión, establece un régimen de exención y reducción progresiva del Impuesto a los Automotores y Rodados para los vehículos eléctricos e híbridos en todo el territorio provincial.
La iniciativa fue impulsada por la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) y formó parte del orden del día del debate legislativo que se llevó a cabo el jueves bajo la conducción de Sergio Mansilla (presidente subrogante). El presidente de la comisión de Economía y Producción, Leopoldo Rodríguez, explicó que el dictamen persigue reducir la contaminación y tener una forma de movilidad más sustentable.
“Uno de los objetivos es el cuidado del medio ambiente. Estos vehículos generan menos contaminación y tienen también un objetivo que no es menor, que genera oportunidades económicas para quienes producen el bioetanol en nuestra provincia. Este proyecto busca alcanzar estos objetivos a través de incentivos fiscales y también alineando a la Provincia a las nuevas tendencias que hay en el mundo”, mencionó en su alocución.
Detalles de la norma
La propuesta sancionada por unanimidad establece una exención total del impuesto a la patente durante los dos primeros años desde la inscripción del vehículo eléctrico o híbrido. Prevé una reducción del 60% del impuesto a partir del tercer año; del 40% a partir del cuarto año; del 20% desde el quinto año; y el pago total del impuesto recién a partir del sexto año. Se aclaró que los beneficios establecidos en el artículo segundo serán aplicables a los vehículos destinados al uso particular, profesional, agrícola, de transporte de carga y de transporte público de pasajeros.
La norma sancionada fija que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Producción que actualmente conduce Daniel Abad. Se señaló que deberá: impulsar la incorporación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en edificios públicos y privados; garantizar la seguridad y certificación de los equipos de carga y abastecimiento conforme a estándares nacionales e internacionales; y priorizar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos para la flota estatal y el transporte público, estableciendo un plan de renovación. A su vez, establece un plazo de 90 días para la reglamentación de la ley desde su publicación en el Boletín Oficial.
Durante el debate, el parlamentario oficialista Gerónimo Vargas Aignasse consideró que podría ser prudente un retorno a comisiones para que la propuesta sea evaluada por Hacienda y Presupuesto dado que modifica el sistema tributario de la provincia a partir de las exenciones impositivas previstas, lo cual generaría un impacto a futuro en Rentas. Elías de Pérez, sin embargo, señaló que no es ella quién determina a qué comité van los proyectos y que si bien hubiera sido positivo lo que proponía el peronista, con el estudio de una de las comisiones alcanzaba para habilitar su tratamiento.
Mala calidad del aire
Respecto a la propuesta en sí, la ex diputada recordó que tiempo atrás visitaron el laboratorio de calidad de aire que gestionan el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). “Salimos espantados de lo que vimos. La calidad de aire que tenemos es muy mala por dos condiciones: primero, por la geografía de la provincia, porque los cerros hacen como si fuese una olla de contención de la contaminación y no permite que se vaya con facilidad. Eso sumado a la quema que tanto nos hace renegar; y la otra, a la contaminación producida por los vehículos”, desarrolló.
En los fundamentos del proyecto, la parlamentaria expuso que el sector transporte es responsable del 15% de las emisiones de dióxido de carbono del país, según datos de la Nación. Dijo que, según la Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada a estos contaminantes aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como la mortalidad prematura.