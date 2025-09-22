Secciones
Seguridad
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
El joven que todos creían muerto llegó a su casa mientras lo despedían. El cuerpo que estaba en el cajón aún no fue identificado.
TRIBUNALES. La Justicia tomó intervención en el caso.
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 3 Hs
Temas
Alderetes
Villa Carmela
Carlos Sale
Ver Más