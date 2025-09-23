Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

El muchacho dijo que al poco tiempo de haber regresado, una tía le envió una foto que se había viralizado en las redes sociales del rostro del muchacho fallecido. “Me dijo que ese era mi hermano, le discutí que no porque era la persona que me habían mostrado. Ante la duda, partí hacia la comisaría de Alderetes para contar todo lo que estaba sucediendo”, agregó Luna en una entrevista con LA GACETA.