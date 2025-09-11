Río de Janeiro: apareció muerto el argentino desaparecido y su familia denuncia secuestro y vaciamiento de sus cuentas

Un turista argentino de 54 años que había desaparecido en Río de Janeiro fue hallado muerto este jueves tras cuatro días de intensa búsqueda. La familia de la víctima, identificada como Alejandro Ainsworth, sospecha que pudo haber sido secuestrado y denuncia un vaciamiento de sus cuentas bancarias durante las horas posteriores a su desaparición.
Quién era la víctima
Ainsworth, oriundo de Villa Urquiza (Buenos Aires), había viajado a Copacabana de vacaciones. Fue visto por última vez la noche del domingo, cuando una cámara de seguridad registró su salida del hospedaje a las 23.44.
Al día siguiente debía hacer el check out del hotel, pero nunca regresó. Los encargados alertaron a su familia, que viajó de inmediato a Brasil para impulsar la búsqueda junto a la Policía de Turistas y el consulado argentino en Río.
Movimientos sospechosos en sus cuentas
La familia detectó operaciones bancarias irregulares pocas horas después de la desaparición:
Extracción de u$s 3.500.
Solicitud de un préstamo por $4.000.000.
Intento fallido de otro crédito, bloqueado tras la advertencia de sus hijos.
Además, el lunes por la mañana apareció una foto tomada con el celular de Ainsworth que mostraba una camioneta abandonada en un descampado. El teléfono permaneció activo hasta las 21 de ese día, aunque los investigadores no pudieron determinar la ubicación exacta de la última conexión.
El hallazgo del cuerpo
Fuentes policiales confirmaron este jueves que el cuerpo de Alejandro Ainsworth fue encontrado sin vida en Río de Janeiro. Aunque aún no se precisaron las circunstancias de la muerte, se investigan las hipótesis de secuestro, robo y homicidio.
La denuncia de la familia
Los hijos del turista argentino insisten en que el caso no se trató de un hecho aislado:
“Papá no desapareció porque quiso. Le vaciaron las cuentas, cambiaron las contraseñas y tomaron préstamos en su nombre. Esto fue un secuestro”, señalaron.
Investigación en curso
La Policía de Río de Janeiro y el Consulado argentino trabajan en conjunto para esclarecer el caso. En paralelo, se realizan pericias sobre el celular y los registros financieros de la víctima.
La muerte de Alejandro Ainsworth en Río de Janeiro abre un nuevo frente de preocupación para los turistas argentinos que viajan a Brasil, donde en los últimos años se han denunciado hechos de inseguridad y estafas digitales vinculadas a robos violentos.