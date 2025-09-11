Secciones
Mundo

Río de Janeiro: apareció muerto el argentino desaparecido y su familia denuncia secuestro y vaciamiento de sus cuentas

Ainsworth, oriundo de Villa Urquiza (Buenos Aires), había viajado a Copacabana de vacaciones. Fue visto por última vez la noche del domingo.

Río de Janeiro: apareció muerto el argentino desaparecido y su familia denuncia secuestro y vaciamiento de sus cuentas
Hace 1 Hs

Un turista argentino de 54 años que había desaparecido en Río de Janeiro fue hallado muerto este jueves tras cuatro días de intensa búsqueda. La familia de la víctima, identificada como Alejandro Ainsworth, sospecha que pudo haber sido secuestrado y denuncia un vaciamiento de sus cuentas bancarias durante las horas posteriores a su desaparición.

Quién era la víctima

Ainsworth, oriundo de Villa Urquiza (Buenos Aires), había viajado a Copacabana de vacaciones. Fue visto por última vez la noche del domingo, cuando una cámara de seguridad registró su salida del hospedaje a las 23.44.

Al día siguiente debía hacer el check out del hotel, pero nunca regresó. Los encargados alertaron a su familia, que viajó de inmediato a Brasil para impulsar la búsqueda junto a la Policía de Turistas y el consulado argentino en Río.

Movimientos sospechosos en sus cuentas

La familia detectó operaciones bancarias irregulares pocas horas después de la desaparición:

Extracción de u$s 3.500.

Solicitud de un préstamo por $4.000.000.

Intento fallido de otro crédito, bloqueado tras la advertencia de sus hijos.

Además, el lunes por la mañana apareció una foto tomada con el celular de Ainsworth que mostraba una camioneta abandonada en un descampado. El teléfono permaneció activo hasta las 21 de ese día, aunque los investigadores no pudieron determinar la ubicación exacta de la última conexión.

El hallazgo del cuerpo

Fuentes policiales confirmaron este jueves que el cuerpo de Alejandro Ainsworth fue encontrado sin vida en Río de Janeiro. Aunque aún no se precisaron las circunstancias de la muerte, se investigan las hipótesis de secuestro, robo y homicidio.

La denuncia de la familia

Los hijos del turista argentino insisten en que el caso no se trató de un hecho aislado:

“Papá no desapareció porque quiso. Le vaciaron las cuentas, cambiaron las contraseñas y tomaron préstamos en su nombre. Esto fue un secuestro”, señalaron.

Investigación en curso

La Policía de Río de Janeiro y el Consulado argentino trabajan en conjunto para esclarecer el caso. En paralelo, se realizan pericias sobre el celular y los registros financieros de la víctima.

La muerte de Alejandro Ainsworth en Río de Janeiro abre un nuevo frente de preocupación para los turistas argentinos que viajan a Brasil, donde en los últimos años se han denunciado hechos de inseguridad y estafas digitales vinculadas a robos violentos.

Temas BrasilRío de Janeiro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
2

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
3

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
4

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
5

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson
6

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Más Noticias
Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

El estremecedor último posteo de Charlie Kirk antes de ser asesinado en Estados Unidos

El estremecedor último posteo de Charlie Kirk antes de ser asesinado en Estados Unidos

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Comentarios