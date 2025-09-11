Río de Janeiro: apareció muerto el argentino desaparecido y su familia denuncia secuestro y vaciamiento de sus cuentas

Un turista argentino de 54 años que había desaparecido en Río de Janeiro fue hallado muerto este jueves tras cuatro días de intensa búsqueda. La familia de la víctima, identificada como Alejandro Ainsworth, sospecha que pudo haber sido secuestrado y denuncia un vaciamiento de sus cuentas bancarias durante las horas posteriores a su desaparición.