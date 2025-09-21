Secciones
Atlético Tucumán se agranda frente a los gigantes del fútbol argentino, pero no sostiene el nivel en el Clausura

El “Decano” venció a River y eliminó a Boca de la Copa Argentina, pero dejó escapar puntos clave ante rivales accesibles, lo que explica su ubicación en mitad de tabla. La irregularidad como visitante y los fallos arbitrales también marcaron su semestre.

Atlético es el único equipo que venció a Boca y a River en 2025. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 2 Hs
