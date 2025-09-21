Secciones
DeportesFútbol

El VAR, una pesadilla para Atlético Tucumán: los goles anulados que marcaron el Clausura

En nueve fechas, al “Decano” ya le invalidaron cuatro tantos por decisiones arbitrales. Las jugadas generan polémica y alimentan la sensación de que el VAR le juega en contra.

En el torneo, ya le anularon cuatro goles a Atlético Tucumán. En el torneo, ya le anularon cuatro goles a Atlético Tucumán. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Hace 12 Min

Atlético parece tener una cuenta pendiente con el VAR en este torneo Clausura. A lo largo de las primeras nueve fechas, el “Decano” sufrió la anulación de varios goles que cambiaron el rumbo de partidos claves y que, en algunos casos, generaron fuertes polémicas.

La historia comenzó en la primera fecha, en el duelo frente a San Martín de San Juan. Leandro “Loco” Díaz había convertido lo que parecía ser un gol válido, pero Pablo Echavarría lo anuló directamente por una mano en la jugada previa, sin necesidad de acudir a la tecnología. Aunque no quedó en el registro oficial del VAR, para el hincha quedó como el primer capítulo de una serie de desencantos arbitrales.

La primera intervención concreta del VAR llegó contra Central Córdoba. En aquel partido, Miguel Brizuela había marcado el 2-1 parcial que desataba la ilusión en el Monumental José Fierro. Sin embargo, la revisión determinó que Mateo Bajamich había obstruido la visión del arquero rival. La jugada fue anulada y Atlético terminó perdiendo un gol que pudo cambiar la historia.

En la fecha 4, ante Rosario Central, el “Loco” Díaz volvió a ser protagonista. Marcó el que hubiera sido el 1-0 para el “Decano”, pero el árbitro Fernando Echenique sancionó una falta de Díaz contra Enzo Giménez dentro del área. Lo llamativo fue que ni siquiera recurrió al VAR para revisar la acción: anuló el tanto de manera directa, aumentando la bronca en todo el José Fierro.

La polémica más reciente se vivió en la fecha 9, frente a River. A los cinco minutos de juego, Díaz conectó de cabeza y adelantaba a Atlético, pero la jugada fue revisada y anulada por un supuesto offside. Las imágenes televisivas, lejos de aclarar, generaron más dudas: Milton Casco parecía estar en la misma línea que el delantero tucumano.

En total, son tres los goles anulados a través del VAR en este Clausura y uno más por decisión arbitral directa. Para Atlético, la tecnología que llegó al fútbol con la promesa de dar certezas parece convertirse, fecha tras fecha, en una pesadilla que condiciona resultados y alimenta la sensación de injusticia.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético San Martín de San JuanClub Atlético Rosario CentralLeandro DíazClub Atlético TucumánMateo BajamichMiguel BrizuelaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuerzas del hielo
1

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre
2

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?
3

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán
4

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales
5

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?
6

¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

Más Noticias
¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

Agenda de TV del domingo: ¿Dónde ver en vivo Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba?

Agenda de TV del domingo: ¿Dónde ver en vivo Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba?

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Las fuerzas del hielo

Las fuerzas del hielo

Comentarios