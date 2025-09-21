El VAR, una pesadilla para Atlético Tucumán: los goles anulados que marcaron el Clausura

La historia comenzó en la primera fecha, en el duelo frente a San Martín de San Juan. Leandro “Loco” Díaz había convertido lo que parecía ser un gol válido, pero Pablo Echavarría lo anuló directamente por una mano en la jugada previa, sin necesidad de acudir a la tecnología. Aunque no quedó en el registro oficial del VAR, para el hincha quedó como el primer capítulo de una serie de desencantos arbitrales.