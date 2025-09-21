El VAR, una pesadilla para Atlético Tucumán: los goles anulados que marcaron el Clausura

Atlético parece tener una cuenta pendiente con el VAR en este torneo Clausura. A lo largo de las primeras nueve fechas, el “Decano” sufrió la anulación de varios goles que cambiaron el rumbo de partidos claves y que, en algunos casos, generaron fuertes polémicas.
La historia comenzó en la primera fecha, en el duelo frente a San Martín de San Juan. Leandro “Loco” Díaz había convertido lo que parecía ser un gol válido, pero Pablo Echavarría lo anuló directamente por una mano en la jugada previa, sin necesidad de acudir a la tecnología. Aunque no quedó en el registro oficial del VAR, para el hincha quedó como el primer capítulo de una serie de desencantos arbitrales.
La primera intervención concreta del VAR llegó contra Central Córdoba. En aquel partido, Miguel Brizuela había marcado el 2-1 parcial que desataba la ilusión en el Monumental José Fierro. Sin embargo, la revisión determinó que Mateo Bajamich había obstruido la visión del arquero rival. La jugada fue anulada y Atlético terminó perdiendo un gol que pudo cambiar la historia.
Â¡ANULADO! Por un offside de Bajamich, no suma el 2-1 de Brizuela para AtlÃ©tico TucumÃ¡n.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2025
ðº ESPN Premium | Suscribite al Pack FÃºtbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9gaJYDA7MW
En la fecha 4, ante Rosario Central, el “Loco” Díaz volvió a ser protagonista. Marcó el que hubiera sido el 1-0 para el “Decano”, pero el árbitro Fernando Echenique sancionó una falta de Díaz contra Enzo Giménez dentro del área. Lo llamativo fue que ni siquiera recurrió al VAR para revisar la acción: anuló el tanto de manera directa, aumentando la bronca en todo el José Fierro.
âð¦ð· EL GOL ANULADO A ATLÃTICO TUCUMÃN ANTE ROSARIO CENTRAL.pic.twitter.com/RbgThYD6Jl— Sudanalytics (@sudanalytics_) August 10, 2025
La polémica más reciente se vivió en la fecha 9, frente a River. A los cinco minutos de juego, Díaz conectó de cabeza y adelantaba a Atlético, pero la jugada fue revisada y anulada por un supuesto offside. Las imágenes televisivas, lejos de aclarar, generaron más dudas: Milton Casco parecía estar en la misma línea que el delantero tucumano.
"Offside":— Â¿Por quÃ© es tendencia? (@porquetendencia) September 21, 2025
Por el gol anulado a AtlÃ©tico TucumÃ¡n en su partido contra River pic.twitter.com/g6Uf2uMqhV
En total, son tres los goles anulados a través del VAR en este Clausura y uno más por decisión arbitral directa. Para Atlético, la tecnología que llegó al fútbol con la promesa de dar certezas parece convertirse, fecha tras fecha, en una pesadilla que condiciona resultados y alimenta la sensación de injusticia.