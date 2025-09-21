¿Cuál es el verdadero significado de regalar flores amarillas el 21 de septiembre?

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

La tendencia de regalar flores amarillas se debe a la canción "Flores amarillas", un tema de la popular novela juvenil Floricienta, creada por Cris Morena. La letra de la canción relata el deseo de la protagonista de recibir un ramo de flores amarillas, lo que hizo que la canción se popularizara entre los fans de la serie. Este detalle, junto con el gran éxito de la producción juvenil, convirtió el gesto en un fenómeno masivo en redes sociales.