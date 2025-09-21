Secciones
¿Cuál es el verdadero significado de regalar flores amarillas el 21 de septiembre?

Se trata de una tendencia viral, las redes también se saturan de color amarillento con miles de fotos donde los usuarios muestran estos pétalos vibrantes.

Hace 1 Hs

Cada vez es más normal ver personas, mujeres y hombres de todas las edades caminando por las calles con flores amarillas en sus manos. Pero, ¿por qué? Y ¿qué significado tiene regalar flores de este color, en especial durante el 21 de septiembre?

Se trata de una tendencia viral, las redes también se saturan de color amarillento con miles de fotos donde los usuarios muestran estos pétalos vibrantes. Lo curioso de esta práctica es que está ligada con la cultura pop argentina.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

La tendencia de regalar flores amarillas se debe a la canción "Flores amarillas", un tema de la popular novela juvenil Floricienta, creada por Cris Morena. La letra de la canción relata el deseo de la protagonista de recibir un ramo de flores amarillas, lo que hizo que la canción se popularizara entre los fans de la serie. Este detalle, junto con el gran éxito de la producción juvenil, convirtió el gesto en un fenómeno masivo en redes sociales.

A su vez, la entrega de flores en el Día de la Primavera es una tradición popular que celebra la llegada de la nueva estación. Este gesto simboliza la vida, la alegría y la renovación. La costumbre, que se mantiene vigente hace décadas, suele combinarse con la celebración del Día del Estudiante y se ha transformado en un gesto de amistad y afecto tanto para jóvenes como para adultos.

Significado del color amarillo

El color amarillo de las flores tiene un significado especial en esta tradición. Representa la alegría, la energía, el optimismo y la renovación, valores que se asocian tanto con la llegada de la primavera como con el espíritu de los jóvenes que celebran este día.

En el contexto de esta tendencia, el color también simboliza la esperanza y el afecto. De esta manera, el gesto de regalar flores amarillas no solo cumple con un deseo de la novela Floricienta, sino que también transmite sentimientos positivos y una cercanía genuina entre quienes participan de la tradición.

