Las flores más representativas de Argentina , según la inteligencia artificial de ChatGPT

El jacarandá se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la capital. Sus flores violetas o lilas transforman las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un espectáculo natural, especialmente a lo largo de la Avenida 9 de Julio. Su floración alcanza su punto máximo en noviembre, cubriendo las avenidas con un manto floral que se ha vuelto emblemático de la ciudad.