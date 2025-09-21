LifeStyle: Tu jardín, medicina natural

Ruda

Con un aroma fuerte y un simbolismo que la vincula tanto a la medicina como a las tradiciones populares, la ruda es una de las plantas más arraigadas en el folclore latinoamericano. Se la asocia a rituales de protección y buena suerte, pero también tiene usos medicinales: ayuda en problemas digestivos, cólicos menstruales y como repelente natural de insectos. Sus hojas, de un verde grisáceo, se utilizan en infusiones o macerados, aunque siempre con precaución porque en dosis altas puede resultar tóxica. Además, no está recomendada para embarazadas. A nivel ornamental, es fácil de cultivar, resistente a la sequía y agradece un rincón soleado del jardín. Es una de esas plantas que combina lo místico con lo terapéutico, y que nunca pasa desapercibida.