Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria

Según fuentes cercanas a la negociación, en las próximas horas podría haber novedades al respecto y en el mercado se especula con que el eventual acuerdo rondaría, al menos, los U$S10.000 millones, consignó el diario "Ámbito". Mientras, el sitio Infobae señaló que se trataría de un megapréstamo del Tesoro de unos U$S30.000 millones, con el objetivo de frenar la corrida cambiaria y dar señales de pago por deuda en los próximos dos años.