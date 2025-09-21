Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria

Frente a la creciente presión en el mercado cambiario y una sostenida demanda de dólares, el gobierno de Javier Milei busca anticipar el anuncio de un posible respaldo del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU).
Según fuentes cercanas a la negociación, en las próximas horas podría haber novedades al respecto y en el mercado se especula con que el eventual acuerdo rondaría, al menos, los U$S10.000 millones, consignó el diario "Ámbito". Mientras, el sitio Infobae señaló que se trataría de un megapréstamo del Tesoro de unos U$S30.000 millones, con el objetivo de frenar la corrida cambiaria y dar señales de pago por deuda en los próximos dos años.
En los últimos días, el Banco Central (BCRA) intervino activamente para contener la cotización del dólar, con ventas que entre el miércoles y el viernes pasado alcanzaron los U$S1.100 millones, buscando mantener el valor en el límite superior de la banda establecida.
La asistencia que se negocia tendría la forma de un swap de monedas, similar al acuerdo vigente con China. Javier Milei confirmó el viernes en Córdoba que su administración busca un respaldo de Estados Unidos, en especial en un contexto donde el Banco Central necesita intervenir con fuerza en el mercado cambiario.
El mandatario libertario también señaló que se están llevando adelante gestiones con el Tesoro norteamericano para acceder a una línea financiera que permita cubrir compromisos de deuda en 2026. “Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, aseguró.
En diálogo con La Voz del Interior, Milei detalló que los pagos a cubrir el próximo año ascienden a U$S4.000 millones en enero y U$S4.500 millones, y que las negociaciones para obtener respaldo financiero ya están en marcha. Aunque aclaró que no habrá anuncios oficiales hasta contar con una confirmación, destacó que “es cuestión de tiempo”.
En la Casa Rosada trascendió que se busca concretar la primera visita oficial de Milei a Washington, con el objetivo de formalizar el anuncio del respaldo estadounidense. En principio, esta visita se proyectaba para mediados de octubre, pero la situación cambiaria llevó al Gobierno nacional a intentar adelantarla. De hecho, se confirmó que este martes, en Nueva York, Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente Donald Trump.
Antes de ese encuentro, el mandatario partirá este domingo rumbo a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su estadía, también se reunirá con inversores privados y estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El lunes, Milei tendrá una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Participarán también el canciller Gerardo Werthein, Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Comunicación, Manuel Adorni.
Como parte de su agenda, el miércoles el presidente será distinguido con el Global Citizen Award, reconocimiento otorgado por el Atlantic Council por las reformas económicas que impulsa. También serán premiados el presidente francés, Emmanuel Macron, y Gianni Infantino, titular de la FIFA.
La ceremonia se realizará el 24 de septiembre en una gala en Nueva York, con la presencia de líderes internacionales, diplomáticos y figuras influyentes. Se prevé la asistencia de Kristalina Georgieva y que el premio sea entregado por Scott Bessent, secretario del Tesoro, en un nuevo gesto de respaldo de la administración republicana al programa del gobierno argentino.