Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Cómo está hoy Silvia D'Auro, la mamá adoptiva de Morena Rial
Luego de años de un completo silencio mediático, Silvia D'Auro ha reaparecido en las redes sociales, causando un gran revuelo. La ex esposa de Jorge Rial compartió en su cuenta de Instagram una foto desde la exclusiva Costa Azul, Francia, donde se la ve relajada y disfrutando de sus vacaciones. En la imagen, Silvia posa con una copa de vino, luciendo una camisa blanca, un suéter de hilo negro y su característica cabellera rubia, en un claro gesto de que ha decidido volver a asomarse al mundo público.
Aunque su perfil de Instagram es privado, la publicación, musicalizada con la canción "Viva la Vida" de Coldplay, rápidamente se viralizó. Según reportes del programa Puro Show, Silvia viajó a la ciudad de Antibes acompañada por una amiga cercana. Su regreso fue recibido con una ola de apoyo por parte de sus más de cuatro mil seguidores, quienes le dejaron mensajes como "El tiempo te dio la razón" y "Te supiste retirar a tiempo", en clara referencia a las polémicas que protagonizó en el pasado.
Su reaparición ha reactivado el interés por su vida, de la que se sabe muy poco desde su divorcio. Recientemente, trascendió que Silvia logró vender la casa que compartió con Rial en el country San Jorge, lo que le habría generado una ganancia considerable. Además, se supo que en 2022 vivió en San Martín de los Andes, donde tuvo un programa de radio y también se dedicó a servicios publicitarios, demostrando que su vida ha continuado lejos de los focos mediáticos.
La noticia de su regreso a las redes sociales llegó hasta su hija Morena Rial. El abogado de Morena, Alejandro Cipolla, aseguró que un reencuentro es imposible debido al fuerte resentimiento que su defendida siente hacia ella. Cipolla la describió como "un monstruo" y afirmó que Silvia "torturaba a sus hijas", recordando que la justicia le quitó la patria potestad. El letrado aseguró que Morena "miraría con asco" la foto de su madre, lo que refleja la profunda división familiar que persiste.