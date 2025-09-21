Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Después de estar años lejos del foco mediático, Silvia D'Auro ha vuelto a las redes sociales y ha generado un gran revuelo. La ex esposa de Jorge Rial, conocida por mantener un perfil bajo desde su separación en 2011, sorprendió a todos al publicar una foto de sus vacaciones en la Costa Azul. En la imagen, se la ve muy relajada y elegante, disfrutando de un vino en un restaurante de lujo. Vestida de forma casual y con la canción "Viva la vida" de Coldplay de fondo, su posteo fue la prueba de que ha decidido volver a asomarse al mundo virtual.