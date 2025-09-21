Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

A lo largo del programa, la exvedette también compartió detalles más íntimos sobre el vínculo con el mandatario. Confirmó que durmió varias noches en la Quinta de Olivos y desmintió los rumores sobre supuestas conductas inapropiadas de Milei. "Yo no estaría nunca con alguien que tendría conductas inmorales", sentenció. Finalmente, Yuyito reflexionó sobre las dificultades de ser pareja de un líder político. Reconoció que hay muchas presiones y envidias externas, aunque afirmó que, si la pareja está comprometida, pueden superarse. A pesar de todo, aseguró que entiende la compleja situación de Milei, con quien asegura que se puso de novia con el hombre, y no con el Presidente