Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

El pasado sábado, Amalia "Yuyito" González fue invitada al programa de Mirtha Legrand y la conductora, con su característico estilo incisivo, no tardó en consultarle sobre su mediático noviazgo y posterior ruptura con el presidente Javier Milei. Desde el inicio del programa, la "Chiqui" fue directa, preguntando a la mediática por su vida personal, pero Yuyito intentó evadir el tema, enfocando su respuesta en el ámbito profesional.
"Muy bien, contenta y feliz", respondió González. A lo largo del diálogo, la exvedette se centró en destacar su satisfacción con su programa de televisión, mencionando lo mucho que disfruta su trabajo en Ciudad Magazine, la libertad que siente al ser ella misma en pantalla y la excelente relación que mantiene con todo su equipo de producción, evitando así profundizar en los detalles de su vida amorosa.
La pregunta incomoda de Mirtha Legrand
Las sorprendentes respuestas de Yuyito sobre Javier Milei
"Yuyito" González aclaró que la ruptura con Javier Milei no se debió a una falta de amor, sino a las complejidades que implica la vida de un presidente. "No es fácil la vida de un Presidente, no es pelearte con tu novio de otra profesión", explicó, dejando entrever las presiones y desafíos que enfrentaron.
Ante el rumor de una supuesta reconciliación de Milei con Fátima Florez, Yuyito se mantuvo en silencio, negando que terceras personas hayan influido en su separación. Aseguró que se sintió "muy tranquila" con la relación, pues está convencida de que fue una buena influencia para él, escuchándolo, mimándolo y entendiéndolo.
A lo largo del programa, la exvedette también compartió detalles más íntimos sobre el vínculo con el mandatario. Confirmó que durmió varias noches en la Quinta de Olivos y desmintió los rumores sobre supuestas conductas inapropiadas de Milei. "Yo no estaría nunca con alguien que tendría conductas inmorales", sentenció. Finalmente, Yuyito reflexionó sobre las dificultades de ser pareja de un líder político. Reconoció que hay muchas presiones y envidias externas, aunque afirmó que, si la pareja está comprometida, pueden superarse. A pesar de todo, aseguró que entiende la compleja situación de Milei, con quien asegura que se puso de novia con el hombre, y no con el Presidente