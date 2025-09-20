Morena Rial arremetió contra Silvia D’Auro y sorprendió al defender a su padre

Ante la pregunta de un usuario que indagó sobre la defensa que la periodista Fernanda Iglesias suele hacer de D’Auro, Morena lanzó con ironía: “Tal para cual”. Pero lo más contundente llegó cuando otro seguidor fue al hueso: “More, ¿qué opinás de la aparición de Silvia?”. La respuesta fue tajante: “Es nadie, menos que una rata”. Con esa frase, Morena dejó en claro que no hay margen para una posible reconciliación con Silvia.