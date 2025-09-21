¿Qué sucede en nuestro cuerpo si comemos todos los días lo mismo?

Quizás resulte bastante práctico y mucho menos trabajoso comer lo mismo todos los días. Así nos despedimos de los esfuerzos por idear y preparar nuevos menús, adhiriéndonos a comer un plato estandarizado. No importa que tipo de comida, ya sea saludable o no, los efectos de repetir todos los días el mismo plato puede no ser tan beneficioso para nuestro cuerpo.
Aunque parezca una solución bastante práctica, comer todos los días lo mismo puede resultar bastante aburrido pero por sobre todo peligroso. El tener fijación con las comidas y la alimentación repetitiva puede llegar a tener un impacto bastante negativo en nuestro bienestar. Por ello, si deseamos potenciar nuestra salud deberemos dejar de repetir la dieta monótona que hemos adoptado.
Las consecuencias de la monotonía en las comidas a nivel fisiológico
Una de las consecuencias para nuestro organismo que puede significar la monotonía en nuestros platillos es el déficit en el consumo de nutrientes, incluso si ese platillo repetido incluye una variedad de alimentos. "Aunque repetimos los grupos de macronutrientes como los hidratos de carbono, proteínas o grasas, dentro de esos grupos la diversidad de los alimentos debería ser clave", señala la nutricionista Itziar Digón.
A la misma vez esta falta de variedad nutricional puede tener severas consecuencias en nuestro organismo. “Si hay un déficit de un micronutriente nos afectará en todos los sentidos y según el micronutriente que nos falte podemos tener desde cansancio a múltiples patologías que a veces son difíciles de identificar y serían debidas a esa carencia", advierte la doctora Elena Soria, médica nutricionista.
Por ello es que diversos organismos de la salud han señalado la importancia de la variedad en nuestra alimentación. La prestigiosa Universidad de Harvard ha afirmado que aquellas personas que incluyen en su dieta más de 17 productos distintos no solo presentan una mayor esperanza de vida, sino que a la vez presentan un menor riesgo a padecer de presión arterial alta, problemas de azúcar o un aumento de la grasa corporal.
¿Qué consecuencias tiene la monotonía a nivel emocional?
Además, la monotonía constante puede afectar a la salud de nuestro intestino, disminuyendo la diversidad bacteriana del mismo. Mientras que los distintos nutrientes pueden promover a una flora bacteriana más diversa. De acuerdo con la explicación de Digón, "un tomate no es lo mismo que un pimiento por el tipo de nutrientes que nos aporta y sería bueno alternarlos porque es positivo a nivel intestinal, igual con otros grupos de alimentos".
Pero la fijación por un único platillo no solo supone impactos a nivel fisiológico si no también emocional. "Necesitamos adherirnos a un plan alimentario saludable a largo plazo para no caer en el aburrimiento con la comida porque puede hacer que busquemos el estímulo en productos procesados que no son beneficiosos para el organismo" advierte la especialista.Se ha demostrado que muchas personas que repiten la composición de sus platos son más propensas a sufrir de apatía, irritabilidad e incluso ansiedad.