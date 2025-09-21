¿Qué sucede en nuestro cuerpo si comemos todos los días lo mismo?

Pero la fijación por un único platillo no solo supone impactos a nivel fisiológico si no también emocional. "Necesitamos adherirnos a un plan alimentario saludable a largo plazo para no caer en el aburrimiento con la comida porque puede hacer que busquemos el estímulo en productos procesados que no son beneficiosos para el organismo" advierte la especialista.Se ha demostrado que muchas personas que repiten la composición de sus platos son más propensas a sufrir de apatía, irritabilidad e incluso ansiedad.