Impactante hallazgo de la NASA: reveló el misterio de una ciudad oculta bajo el mar

La base nuclear oculta bajo el hielo de Groenlandia

Camp Century, publicitada como una simple estación de investigación ártica, era en realidad una pieza clave del Proyecto Iceworm, el plan del Pentágono para ocultar hasta 600 misiles nucleares de alcance medio bajo la superficie de Groenlandia. La base, construida en 1959 con la autorización de Dinamarca, fue abandonada en 1967 tras la conclusión de que el movimiento del hielo hacía inviable la instalación de misiles.