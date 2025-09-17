Impactante hallazgo de la NASA: reveló el misterio de una ciudad oculta bajo el mar

El deshielo del noreste de Groenlandia ha revelado un asombroso secreto de la Guerra Fría: Camp Century, una base militar estadounidense que estuvo oculta bajo el hielo durante décadas. Un equipo de científicos de la NASA hizo el sorprendente hallazgo y descubrió los restos de la instalación en medio de las heladas extensiones.
Camp Century fue edificada en 1959 bajo la superficie helada con autorización del gobierno danés, aunque éste desconocía su verdadero propósito. Oficialmente presentada como una estación científica enfocada en investigar el hielo ártico, en realidad la base formaba parte del encubierto Proyecto Iceworm, con la intención de instalar hasta 600 misiles nucleares de alcance medio bajo el hielo, fuera del alcance directo del bloque soviético.
La base nuclear oculta bajo el hielo de Groenlandia
Camp Century, publicitada como una simple estación de investigación ártica, era en realidad una pieza clave del Proyecto Iceworm, el plan del Pentágono para ocultar hasta 600 misiles nucleares de alcance medio bajo la superficie de Groenlandia. La base, construida en 1959 con la autorización de Dinamarca, fue abandonada en 1967 tras la conclusión de que el movimiento del hielo hacía inviable la instalación de misiles.
Hoy, el complejo se encuentra sepultado por más de 30 metros de hielo. Durante su breve existencia, la base albergó a 200 personas, principalmente personal militar, muchas de las cuales, como el médico Robert Weiss, creían participar en una misión científica.
El complejo subterráneo, que se extendía a lo largo de casi tres kilómetros, incluía áreas de alojamiento, un comedor y laboratorios, y funcionaba con energía de un reactor nuclear, una proeza logística que requirió transportar la planta a través de 210 kilómetros de hielo.
La verdad sobre Camp Century, un secreto incluso para muchos de sus ocupantes, solo salió a la luz en 1996 con la desclasificación de documentos, provocando una fuerte indignación en Dinamarca por la violación de su política de no proliferación nuclear.