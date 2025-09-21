Salud en primavera: las alergias no se curan, pero sí se pueden controlar

Con la llegada de la primavera, Tucumán entró de lleno en la temporada de alergias estacionales. Estornudos, congestión nasal y ojos irritados se convierten en parte de la rutina de muchos vecinos. Según datos de la Asociación Argentina de Alergia (AaaeIc), más de ocho millones de personas en el país conviven con algún tipo de alergia, y se estima que el 20% de la población adulta las padece. La Organización Mundial de la Salud advirtió que esta cifra podría alcanzar al 40 o 50% de la población mundial hacia 2050.