En Tucumán, la temporada de alergias ya se siente en garganta, ojos y nariz

La alergista Gabriela Rosenberg contó cómo diferenciar los síntomas de un resfrío común y cuándo acudir al especialista.

Hace 1 Hs

Tucumán entró en plena temporada de alergias estacionales. Gabriela Rosenberg, alergista, detalló a LA GACETA que “se dan durante todo el año, aunque hay algunas que son permanentes y otras estacionales, como las que empiezan en agosto y septiembre, relacionadas con situaciones ambientales de esta época”.

Según contó en LG Play, los pacientes llegan al consultorio con síntomas variados, que van desde crisis en personas ya diagnosticadas hasta la aparición de signos en quienes no presentaban problemas alérgicos durante el resto del año. 

“Los síntomas más frecuentes en estos momentos son las rinosinusitis alérgicas y las alergias oculares, que se manifiestan básicamente por molestias, picazón de garganta, estornudos y rinorrea”. 

La especialista dijo que esto es especialmente importante para pacientes asmáticos, que pueden desarrollar crisis respiratorias durante estos meses.

Un error común es confundir estas alergias con un resfrío. “El síntoma cardinal de la rinitis alérgica son los estornudos repetidos, la picazón constante y la congestión nasal, mientras que en el resfrío común no suelen aparecer de manera tan marcada y persistente”, señaló Rosenberg. 

ARCHIVO ARCHIVO Foto tomada de: notife.com

Además, las infecciones respiratorias graves suelen incluir fiebre, dolores articulares y afectación del estado general, lo que ayuda a diferenciarlas.

El aumento de síntomas también se relaciona con fenómenos atmosféricos especiales, como la polinización de ciertas plantas, que actúan como alérgenos durante esta época del año. Sin embargo, muchos pacientes suelen automedicarse antes de consultar con un especialista.

“La alergia afecta no solo los ojos y la nariz, sino también la piel y otras áreas menos conocidas, como las alergias alimentarias. No todas son benignas, pero sí todas pueden afectar la calidad de vida, el sueño y el rendimiento diario”.

Finalmente, la especialista contó sobre la importancia de acudir al alergista en primera instancia para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, evitando pasar por múltiples especialistas sin solución definitiva.

