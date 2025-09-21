Secciones
SociedadEducación

“Hemos dejado que un chico pase seis años por la escuela y no pueda escribir”

Invitada al Congreso de Alfabetización, Beatriz Diuk propuso dejar de lado la rigidez ideológica al momento de trazar estrategias educativas.

EN TUCUMÁN. Diuk habló ante cientos de docentes que acudieron al Congreso de Alfabetización. Luego se prestó a la charla en LA GACETA. la gaceta / foto de analía jaramillo EN TUCUMÁN. Diuk habló ante cientos de docentes que acudieron al Congreso de Alfabetización. Luego se prestó a la charla en LA GACETA. la gaceta / foto de analía jaramillo
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con la participación de 15.000 docentes, mañana concluye el primer Congreso Provincial de Alfabetización en Tucumán

Con la participación de 15.000 docentes, mañana concluye el primer Congreso Provincial de Alfabetización en Tucumán

¿Cuánto se valora a los maestros? La Argentina en el ranking internacional

¿Cuánto se valora a los maestros? La Argentina en el ranking internacional

Cuánto más ganan los profesionales en la Argentina respecto de los que no lo son

Cuánto más ganan los profesionales en la Argentina respecto de los que no lo son

La UNT abre inscripciones para la capacitación en Ley Micaela dirigida a estudiantes

La UNT abre inscripciones para la capacitación en Ley Micaela dirigida a estudiantes

Lo más popular
El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada
1

El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

El verano en que me enamoré, la serie que causa sensación en Amazon Prime: ¿de qué trata?
2

"El verano en que me enamoré", la serie que causa sensación en Amazon Prime: ¿de qué trata?

Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial
3

Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video
4

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película El último duelo: ¿hasta cuándo podrás verla?
5

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película "El último duelo": ¿hasta cuándo podrás verla?

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?
6

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?

Más Noticias
Una tucumana conquistó el Kilimanjaro, la cumbre conocida como El techo de África

Una tucumana conquistó el Kilimanjaro, la cumbre conocida como "El techo de África"

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

¿Cuál es la reconocida pasta dental que sigue prohibida por la Anmat y por qué?

¿Cuál es la reconocida pasta dental que sigue prohibida por la Anmat y por qué?

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Qué hacer el sábado 20 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Qué hacer el sábado 20 de septiembre en San Miguel de Tucumán

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Comentarios