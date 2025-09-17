Con la participación de 15.000 docentes, mañana concluye el primer Congreso Provincial de Alfabetización en Tucumán

Actividades de la mañana

De 9 a 10.30, en el Club Caja Popular, la investigadora del Conicet, Beatriz Diuk, expondrá sobre “El enfoque equilibrado en la alfabetización inicial”. Luego, el docente e investigador de la UBA, Daniel Feldman, se referirá a “La responsabilidad de enseñar”. A continuación, se realizará un conversatorio con los participantes, donde se abordarán preguntas y experiencias vinculadas a la enseñanza de la lectura y la escritura.