Con la participación de 15.000 docentes, mañana concluye el primer Congreso Provincial de Alfabetización en Tucumán

Este jueves 18 concluirá el 1er Congreso Provincial de Alfabetización, organizado por el Ministerio de Educación de Tucumán, bajo el lema “Hacia nuevas oportunidades y desafíos educativos”.
El encuentro reúne a 15.000 docentes y tiene como objetivo promover nuevas estrategias y reflexiones sobre la alfabetización inicial y la formación docente.
Actividades de la mañana
De 9 a 10.30, en el Club Caja Popular, la investigadora del Conicet, Beatriz Diuk, expondrá sobre “El enfoque equilibrado en la alfabetización inicial”. Luego, el docente e investigador de la UBA, Daniel Feldman, se referirá a “La responsabilidad de enseñar”. A continuación, se realizará un conversatorio con los participantes, donde se abordarán preguntas y experiencias vinculadas a la enseñanza de la lectura y la escritura.
Actividades de la tarde
Por la tarde, desde las 14.45, Patricia Mejalelaty, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Leer, presentará su ponencia “El Derecho a Leer. Desde la teoría a la práctica”. La ONG es un referente en alfabetización en Argentina desde hace más de 28 años, desarrollando programas destinados a promover la lectura en todos los niveles educativos.
A las 16.15, la doctora Celia Rosemberg cerrará la jornada con la charla “Las bases de la alfabetización para toda la vida. Acciones desde el Nivel Inicial en la Provincia de Tucumán”, donde se analizarán estrategias concretas aplicadas en la provincia para fortalecer la alfabetización desde edades tempranas.
El congreso busca generar un espacio de formación, debate e intercambio de experiencias entre docentes, investigadores y referentes del ámbito educativo, reafirmando el compromiso provincial con la enseñanza de la lectura y la escritura como herramientas fundamentales para el desarrollo académico y social de los estudiantes.