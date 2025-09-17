Secciones
SociedadEducación

Con la participación de 15.000 docentes, mañana concluye el primer Congreso Provincial de Alfabetización en Tucumán

El objetivo es promover nuevas estrategias y reflexiones sobre la alfabetización inicial y la formación docente.

IMPONENTE. Aguilares recibió a un centenar de docentes en el congreso de Alfabetización. IMPONENTE. Aguilares recibió a un centenar de docentes en el congreso de Alfabetización.
Hace 1 Hs

Este jueves 18 concluirá el 1er Congreso Provincial de Alfabetización, organizado por el Ministerio de Educación de Tucumán, bajo el lema “Hacia nuevas oportunidades y desafíos educativos”.

 El encuentro reúne a 15.000 docentes y tiene como objetivo promover nuevas estrategias y reflexiones sobre la alfabetización inicial y la formación docente.

Actividades de la mañana

De 9 a 10.30, en el Club Caja Popular, la investigadora del Conicet, Beatriz Diuk, expondrá sobre “El enfoque equilibrado en la alfabetización inicial”. Luego, el docente e investigador de la UBA, Daniel Feldman, se referirá a “La responsabilidad de enseñar”. A continuación, se realizará un conversatorio con los participantes, donde se abordarán preguntas y experiencias vinculadas a la enseñanza de la lectura y la escritura.

Actividades de la tarde

Por la tarde, desde las 14.45, Patricia Mejalelaty, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Leer, presentará su ponencia “El Derecho a Leer. Desde la teoría a la práctica”. La ONG es un referente en alfabetización en Argentina desde hace más de 28 años, desarrollando programas destinados a promover la lectura en todos los niveles educativos.

A las 16.15, la doctora Celia Rosemberg cerrará la jornada con la charla “Las bases de la alfabetización para toda la vida. Acciones desde el Nivel Inicial en la Provincia de Tucumán”, donde se analizarán estrategias concretas aplicadas en la provincia para fortalecer la alfabetización desde edades tempranas.

El congreso busca generar un espacio de formación, debate e intercambio de experiencias entre docentes, investigadores y referentes del ámbito educativo, reafirmando el compromiso provincial con la enseñanza de la lectura y la escritura como herramientas fundamentales para el desarrollo académico y social de los estudiantes.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Beatriz Avila, sobre los vetos de Javier Milei: “El Gobierno persiste en un error”

Beatriz Avila, sobre los vetos de Javier Milei: “El Gobierno persiste en un error”

Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
2

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
3

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria
4

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?
6

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Más Noticias
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la creación del barrio 25 de Mayo alrededor del Monumental?

¿Cuál fue el motivo del escándalo?: qué dijo Gustavo Cordera hace 10 años

¿Cuál fue el motivo del escándalo?: qué dijo Gustavo Cordera hace 10 años

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

El rector de la UNT instó a marchar hoy por la universidad

El rector de la UNT instó a marchar hoy por la universidad

Comentarios