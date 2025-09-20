Secciones
DeportesMotores

Colapinto, un golpe, una frase picante y mucho carácter

“Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”, dijo tras quedar fuera en la Q1; larga 16°.

Colapinto, un golpe, una frase picante y mucho carácter @AlpineF1Team
Carlos Werner
Por Carlos Werner Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Lewis HamiltonFerrariFórmula 1Mercedes AMG Petronas F1 TeamMax VerstappenLando NorrisAzerbaiyánOscar Piastri
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre
1

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!
3

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
4

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
5

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
6

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Más Noticias
“Me encantaría ir y ganar como el otro día”: el duelo especial que vivirá Franco García con San Martín

“Me encantaría ir y ganar como el otro día”: el duelo especial que vivirá Franco García con San Martín

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Colapinto lamentó su choque en Bakú: “Hubiera pasado a la Q2 seguro”

Colapinto lamentó su choque en Bakú: “Hubiera pasado a la Q2 seguro”

Grandes cifras en la Laver Cup 2025: ¿cuánto dinero recibirán los ganadores del torneo?

Grandes cifras en la Laver Cup 2025: ¿cuánto dinero recibirán los ganadores del torneo?

El llamativo posteo del representante de Mateo Coronel: Después de un año y medio lleno de obstáculos

El llamativo posteo del representante de Mateo Coronel: "Después de un año y medio lleno de obstáculos"

Así fue el accidente de Colapinto que lo dejó eliminado en la Q1 del GP de Azerbaiyán; mañana largará desde el puesto 16

Así fue el accidente de Colapinto que lo dejó eliminado en la Q1 del GP de Azerbaiyán; mañana largará desde el puesto 16

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Comentarios