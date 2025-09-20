El ojo seco, un problema cada vez más frecuente: ¿cuándo se debe consultar a un especialista?

Sin embargo, advirtió que existe un tipo más grave, conocido como "Síndrome de Ojo Seco", en el cual la producción de lágrimas es muy baja o nula, generalmente por enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea o el síndrome de Sjögren. “En el caso de estos pacientes no hay lágrimas y pueden aparecer daños en la córnea y la conjuntiva. Allí el tratamiento es distinto, con drogas específicas y dispositivos que solo maneja el oftalmólogo”, aclaró.