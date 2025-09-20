Secciones
Política

Juan Grabois y Luis Caputo protagonizaron un explosivo cruce en redes: "Un país parecido a Suiza"

El dirigente social acusó al ministro de Milei de “fundir el país” y el funcionario le respondió con un sorpresivo comentario.

Juan Grabois y Luis Caputo protagonizaron un explosivo cruce en redes: Un país parecido a Suiza
Hace 44 Min

Luis Caputo y Juan Grabois protagonizaron un explosivo cruce en redes sociales. Todo comenzó cuando el ex precandidato presidencial acusó al ministro de “fundir el país” y le advirtiera que “la iba a pagar toda él”.

La respuesta del titular del Palacio de Hacienda no tardó en llegar y sorprendió por su tono sarcástico: “Te merecés ser presidente”. “Tenés razón. Hace 20 meses ustedes habían dejado un país parecido a Suiza y la sociedad injustamente votó a Javier Milei, a pesar del laburazo que habían hecho”, comenzó Caputo irónicamente.

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Y continuó con su réplica: “Además fuiste siempre un tipo muy educado, respetuoso de la propiedad privada y con ideas económicas que jamás fracasaron. Yo creo que te mereces ser Presidente”.

El cruce se produjo en medio de días complejos en materia económica para la administración libertaria. El Banco Central volvió a intervenir de manera significativa en el mercado cambiario, vendiendo U$S678 millones en la última rueda de la semana para contener al dólar. Se trata de la mayor venta desde que asumió Javier Milei y la más alta desde el derrape de octubre de 2019.

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

En el segmento mayorista, la divisa se mantuvo estable en $1.475, aunque en homebanking continuó su escalada, cerrando a $1.515 en el Banco Nación. En apenas tres días, la autoridad monetaria ya destinó U$S1.110 millones para sostener la cotización dentro de la banda cambiaria, cuyo tope es $1.475,3.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoJuan GraboisJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La UBA cuestionó el Presupuesto 2026 y denunció que agrava el ajuste a las universidades

La UBA cuestionó el Presupuesto 2026 y denunció que "agrava el ajuste a las universidades"

La agenda de Javier Milei en Paraguay: encuentro con Santiago Peña y disertación en una cumbre conservadora

La agenda de Javier Milei en Paraguay: encuentro con Santiago Peña y disertación en una cumbre conservadora

Kukas disfrazados de republicanos: el mensaje de Javier Milei luego de la dura derrota en Diputados

"Kukas disfrazados de republicanos": el mensaje de Javier Milei luego de la dura derrota en Diputados

Javier Milei, en Paraguay: Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente

Javier Milei, en Paraguay: "Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente"

Tensión en el PRO: fuertes cruces en Diputados por los vetos de Milei y denuncia de Fernando Iglesias

Tensión en el PRO: fuertes cruces en Diputados por los vetos de Milei y denuncia de Fernando Iglesias

Lo más popular
Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre
1

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
3

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!
4

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
5

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
6

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Más Noticias
Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Comentarios