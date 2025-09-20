Juan Grabois y Luis Caputo protagonizaron un explosivo cruce en redes: "Un país parecido a Suiza"

El cruce se produjo en medio de días complejos en materia económica para la administración libertaria. El Banco Central volvió a intervenir de manera significativa en el mercado cambiario, vendiendo U$S678 millones en la última rueda de la semana para contener al dólar. Se trata de la mayor venta desde que asumió Javier Milei y la más alta desde el derrape de octubre de 2019.