Juan Grabois y Luis Caputo protagonizaron un explosivo cruce en redes: "Un país parecido a Suiza"

Luis Caputo y Juan Grabois protagonizaron un explosivo cruce en redes sociales. Todo comenzó cuando el ex precandidato presidencial acusó al ministro de “fundir el país” y le advirtiera que “la iba a pagar toda él”.
La respuesta del titular del Palacio de Hacienda no tardó en llegar y sorprendió por su tono sarcástico: “Te merecés ser presidente”. “Tenés razón. Hace 20 meses ustedes habían dejado un país parecido a Suiza y la sociedad injustamente votó a Javier Milei, a pesar del laburazo que habían hecho”, comenzó Caputo irónicamente.
Y continuó con su réplica: “Además fuiste siempre un tipo muy educado, respetuoso de la propiedad privada y con ideas económicas que jamás fracasaron. Yo creo que te mereces ser Presidente”.
El cruce se produjo en medio de días complejos en materia económica para la administración libertaria. El Banco Central volvió a intervenir de manera significativa en el mercado cambiario, vendiendo U$S678 millones en la última rueda de la semana para contener al dólar. Se trata de la mayor venta desde que asumió Javier Milei y la más alta desde el derrape de octubre de 2019.
En el segmento mayorista, la divisa se mantuvo estable en $1.475, aunque en homebanking continuó su escalada, cerrando a $1.515 en el Banco Nación. En apenas tres días, la autoridad monetaria ya destinó U$S1.110 millones para sostener la cotización dentro de la banda cambiaria, cuyo tope es $1.475,3.