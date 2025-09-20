Encuentro inesperado: así fue la sorpresiva visita de Esmeralda Mitre a Cristina Fernández

Mujeres argentinas polémicas, sí las hay; y Esmeralda Mitre y Cristina Fernández de Kirchner, de modos muy diferentes, pudieron serlo a lo largo de toda su carrera. Ese aspecto se trasladó al encuentro que tuvo lugar ayer en el barrio porteño de Constitución, precisamente en la casa de la ex mandataria, donde cursa su prisión domiciliaria.
Aunque causó sorpresa, la visita fue consensuada. De pie delante de una biblioteca atiborrada de elementos, Esmeralda y Cristina posaron para la cámara. Incluso la actriz se atrevió a mostrarse con un cartel en sus manos con la leyenda “Cristina inocente” que la ex presidenta guardaba en su biblioteca.
Así fue la visita de Esmeralda Mitre a Cristina Fernández
Ayer, cerca del mediodía, la heredera del diario La Nación compartió una publicación que la convirtió en tendencia enseguida. Las fotografías de las dos mujeres se viralizó y Mitre dio con el gusto a sus seguidores y contó cómo fue el encuentro que mantuvo durante algunos minutos en San José 1111.
“Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer, por sobre todo, máximo agradecimiento”, escribió Mitre abriendo su dedicatoria a la ex mandataria. La mañana pasó entre charlas que fueron desde lo más general hasta lo más particular y ambas pudieron hacer sus análisis de la actualidad nacional.
“Tuvimos una charla amena”, detalló también Mitre en el posteo y contó que hablaron “humana mente”, de mujer a mujer, de asuntos de la vida personal. Pero, como no podía ser de otro modo, también charlaron de política “y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria”, comentó la heredera de La Nación.
Finalmente, volvió a agradecer a Fernández por recibir “con tanto amor”. “Se te ve bella como nunca y con una fortaleza fuera de lo común”, aseguró Mitre en su dedicatoria a la líder del peronismo nacional. Como detalle, etiquetó a un sinfín de periodistas y medios para que cubrieran su encuentro.
La publicación llegó a los 46.000 me gusta en menos de 24 horas y recibió unos cuantos miles de comentarios, entre los que partidarios y detractores de la ex mandataria kirchnerista que elogiaron y criticaron por igual la proximidad que Mitre decidió tener respecto a la ex presidenta.