Elecciones 2025: “A Ricardo Bussi lo hicieron de lado en La Libertad Avanza”

De cara a las elecciones legislativas, la dirigente de Fuerza Republicana y ex legisladora provincial, Sandra Orquera, visitó LA GACETA y dejó fuertes definiciones sobre la situación política de su partido y el vínculo con La Libertad Avanza.
Orquera, quien ocupa el segundo lugar en la lista encabezada por Ricardo Bussi, aseguró que el armado libertario nacional marginó deliberadamente al líder de FR. “Yo creo que el entorno de jJavier Milei, por intereses personales, hizo que a Ricardo lo corrieran directamente. Lo dejaron de lado. Y a nosotros no nos quedó otra que seguir como siempre, con nuestra identidad partidaria”, expresó en LG Play.
La candidata sostuvo que la relación con el presidente no está quebrada en lo ideológico, pero sí en lo político. “De Milei no desconfío, para nada. Creo que él no está al tanto de todo esto. Es su entorno el que lo hace quedar mal”, remarcó.
Identidad propia y coincidencias
Orquera enfatizó que Fuerza Republicana “nunca sería La Libertad Avanza”, ya que se trata de un partido con trayectoria en Tucumán. Sin embargo, reconoció que existen coincidencias en el plano programático:
“Seguimos con las mismas ideas que Milei. Sus proyectos nos parecen interesantes, estamos de acuerdo, tal vez no en la forma, pero creemos que está haciendo una buena gestión. Hoy nos toca competir, pero compartimos muchos principios”, señaló.
Propuestas legislativas
De llegar al Congreso, la dirigente adelantó que buscará impulsar iniciativas vinculadas a la reactivación de la obra pública y la generación de empleo en Tucumán. También mencionó como prioridad la reforma de la ley de adopción, con el objetivo de agilizar los procesos y evitar que niños permanezcan institucionalizados durante años.
Además, habló desde su experiencia personal sobre la necesidad de legislar en torno a la fertilización asistida y el destino de los embriones congelados, un área donde advirtió “vacíos legales” que afectan a muchas familias.
“Es un tema que me tocó muy de cerca. Hay que actualizar la normativa, porque hoy quedan embriones congelados sin una definición legal clara”, explicó.