Elecciones 2025: “A Ricardo Bussi lo hicieron de lado en La Libertad Avanza”

Orquera, quien ocupa el segundo lugar en la lista encabezada por Ricardo Bussi, aseguró que el armado libertario nacional marginó deliberadamente al líder de FR. “Yo creo que el entorno de jJavier Milei, por intereses personales, hizo que a Ricardo lo corrieran directamente. Lo dejaron de lado. Y a nosotros no nos quedó otra que seguir como siempre, con nuestra identidad partidaria”, expresó en LG Play.