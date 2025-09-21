No descarta la opción letal

En una prueba extrema, los investigadores probaron si los modelos de IA dejarían morir a un ejecutivo para preservar sus objetivos. En este escenario, la IA debía promover los intereses de la empresa y un ejecutivo quedó atrapado en una sala de servidores con niveles letales de oxígeno y temperatura. Esto activó una alerta de emergencia. La IA también recibió control sobre alertas vitales, incluyendo la capacidad de cancelarlas en eventos como simulacros de falsas alarmas.