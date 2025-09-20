Un estudio demostró que la inteligencia artificial puede mejorar los salarios: ¿cómo lo haría?

Ingeniería de prompts: cómo manejar la IA en el mundo laboral

Una de las habilidades más demandadas en el campo laboral de los últimos años es la ingeniería de prompts. Esta disciplina hace referencia a la capacidad de comunicar a la IA, con instrucciones precisas, una orden para que se ejecute de la manera más certera y efectiva posible. “El diseño de prompts se volvió clave para compañías que integran herramientas de IA a sus procesos y productos”, indicó una ejecutiva de la empresa IBM que habló con CNBC.