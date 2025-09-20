Un estudio demostró que la inteligencia artificial puede mejorar los salarios: ¿cómo lo haría?

El primer debate que se instaló en torno a la capacidad de la IA fue respecto a su posibilidad de reemplazar –o no– trabajadores. Pero los indicadores parecen apuntar a que la única amenaza real es no aprender a utilizarla y no sacar provecho de las potencialidades que ofrece. De hecho, un estudio demostró que los trabajos que piden conocimiento en IA pagan hasta un 28% más.
El mercado laboral en todo el mundo cambió y sigue cambiando desde la incursión de la IA en él. Por eso, la mejor opción es aprender a controlar esta herramienta y no temerle. Usar inteligencia artificial permite automatizar tareas, corregir errores, ampliar el rango de posibilidades, tener un amplio abanico de alternativas, diseñar en menor tiempo y un sinfín de tareas más.
La IA en el mercado laboral y los salarios
Desde 2022, la presencia y demanda de conocimientos en IA en el mercado laboral creció. Más de la mitad de los puestos que solicitan esta aptitud pertenecen a rubros no relacionados directamente a la informática. Por ejemplo, este reciente desarrollo digital pegó de lleno en áreas como el marketing, recursos humanos y manufactura.
Todos estos datos fueron arrojados en el estudio de Lightcast, una plataforma de empleo que analizó más de 1.300 millones de ofertas laborales y determinó que más de la mitad de los puestos con competencias en IA se ubican fuera del sector informático.
Otro reporte de la empresa de medios CNBC informó que la adopción de IA en marketing y relaciones públicas representa un 8% de las ofertas laborales con un crecimiento anual que supera el 50%. En recursos humanos la demanda aumentó un 66% y, en cargos relacionados al análisis cuantitativo de datos, un 40%.
Ingeniería de prompts: cómo manejar la IA en el mundo laboral
Una de las habilidades más demandadas en el campo laboral de los últimos años es la ingeniería de prompts. Esta disciplina hace referencia a la capacidad de comunicar a la IA, con instrucciones precisas, una orden para que se ejecute de la manera más certera y efectiva posible. “El diseño de prompts se volvió clave para compañías que integran herramientas de IA a sus procesos y productos”, indicó una ejecutiva de la empresa IBM que habló con CNBC.
La IA puede formar parte también de la construcción de un perfil profesional. Un estudio realizado por LinkedIn, arrojó que el 85% de los empleos se obtienen a través de networking, lo que subraya la importancia de establecer y mantener conexiones profesionales.