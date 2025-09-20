Secciones
EconomíaNoticias económicas

Un estudio demostró que la inteligencia artificial puede mejorar los salarios: ¿cómo lo haría?

Se demostró que saber utilizar la IA puede mejorar los jornales hasta en un 28%.

Las posibilidades de la IA pueden mejorar el desempeño y rendimiento laboral. Las posibilidades de la IA pueden mejorar el desempeño y rendimiento laboral.
Hace 1 Hs

El primer debate que se instaló en torno a la capacidad de la IA fue respecto a su posibilidad de reemplazar –o no– trabajadores. Pero los indicadores parecen apuntar a que la única amenaza real es no aprender a utilizarla y no sacar provecho de las potencialidades que ofrece. De hecho, un estudio demostró que los trabajos que piden conocimiento en IA pagan hasta un 28% más.

La Inteligencia Artificial ya impacta en seis de cada 10 empresas de Argentina

La Inteligencia Artificial ya impacta en seis de cada 10 empresas de Argentina

El mercado laboral en todo el mundo cambió y sigue cambiando desde la incursión de la IA en él. Por eso, la mejor opción es aprender a controlar esta herramienta y no temerle. Usar inteligencia artificial permite automatizar tareas, corregir errores, ampliar el rango de posibilidades, tener un amplio abanico de alternativas, diseñar en menor tiempo y un sinfín de tareas más.

La IA en el mercado laboral y los salarios

Desde 2022, la presencia y demanda de conocimientos en IA en el mercado laboral creció. Más de la mitad de los puestos que solicitan esta aptitud pertenecen a rubros no relacionados directamente a la informática. Por ejemplo, este reciente desarrollo digital pegó de lleno en áreas como el marketing, recursos humanos y manufactura.

Todos estos datos fueron arrojados en el estudio de Lightcast, una plataforma de empleo que analizó más de 1.300 millones de ofertas laborales y determinó que más de la mitad de los puestos con competencias en IA se ubican fuera del sector informático.

Otro reporte de la empresa de medios CNBC informó que la adopción de IA en marketing y relaciones públicas representa un 8% de las ofertas laborales con un crecimiento anual que supera el 50%. En recursos humanos la demanda aumentó un 66% y, en cargos relacionados al análisis cuantitativo de datos, un 40%.

Ingeniería de prompts: cómo manejar la IA en el mundo laboral

Una de las habilidades más demandadas en el campo laboral de los últimos años es la ingeniería de prompts. Esta disciplina hace referencia a la capacidad de comunicar a la IA, con instrucciones precisas, una orden para que se ejecute de la manera más certera y efectiva posible. “El diseño de prompts se volvió clave para compañías que integran herramientas de IA a sus procesos y productos”, indicó una ejecutiva de la empresa IBM que habló con CNBC.

La IA puede formar parte también de la construcción de un perfil profesional. Un estudio realizado por LinkedIn, arrojó que el 85% de los empleos se obtienen a través de networking, lo que subraya la importancia de establecer y mantener conexiones profesionales.

Temas Inteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los peligros mentales que puede tener usar ChatGPT como amigo o psicólogo: ¿existe la psicosis por IA?

Los peligros mentales que puede tener usar ChatGPT como amigo o psicólogo: ¿existe la psicosis por IA?

Así podés incorporar inteligencia artificial en tu día a día: cuatro formas que te facilitarán la vida

Así podés incorporar inteligencia artificial en tu día a día: cuatro formas que te facilitarán la vida

¿Se desaceleró el avance de la IA? El “modesto” avance de GPT-5 que prende las alertas

¿Se desaceleró el avance de la IA? El “modesto” avance de GPT-5 que prende las alertas

Lo más popular
Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
1

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
3

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
4

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo
5

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”
6

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

Más Noticias
Hasta cuánto dinero pueden transferirte sin que ARCA investigue tus cuentas

Hasta cuánto dinero pueden transferirte sin que ARCA investigue tus cuentas

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Comentarios