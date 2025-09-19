Por qué la Teoría del Internet Muerto preocupa a Sam Altman, creador de ChatGPT

“Nunca tomé muy en serio la teoría de la internet muerta, pero parece que ahora hay muchas cuentas de Twitter administradas por LLM”, dijo Altman en su cuenta de X @sama el pasado 3 de septiembre. Lo hizo en referencia a los Large Language Model (Modelo de Lenguaje Grande), un tipo de inteligencia artificial (IA) entrenada con enormes cantidades de texto y código para comprender y generar lenguaje humano de forma coherente.