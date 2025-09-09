Calendario nacional: ¿será feriado el Día del Empleado de Comercio?

Así, el Día del Empleado de Comercio no será feriado, sino que será declarado como un día particular para los trabajadores del rubro. Pero no habrá día libre el propio viernes 26. Las autoridades del comercio decidieron postergar el asueto, en que todos los empleados de comercio tendrán el día libre, para el lunes 29, formando un fin de semana largo.