Calendario nacional: ¿será feriado el Día del Empleado de Comercio?

Día del Maestro, Día del Profesor, Día del Estudiante y más. Una serie de celebraciones se aglutinan a lo largo de todo septiembre.

Septiembre no tiene declarados feriados nacionales.
Las próximas semanas tienen tres festividades que alterarán el ritmo cotidiano de actividades. Por eso las familias ya esperan saber cómo transcurrirán las siguientes efemérides nacionales y cómo afectarán a cada provincia. Día del Maestro, Día del Empleado de Comercio y Día del Profesor son las fechas que se recordarán a nivel nacional.

El jueves 11 de septiembre será la primera efemérides de los siguientes días. En conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, se conmemorará el Día del Maestro. Por disposición nacional, se dictará asueto para ese día y alcanzará tanto a los estudiantes como a los docentes de todos los niveles, incluyendo el universitario.

Según informaron autoridades provinciales, en Tucumán no habrá un asueto especial ni festejos para el Día del Profesor, que se celebra el 17 de septiembre. En paralelo, las comunidades educativas aprovecharán el 21 de septiembre –inicio de la primavera y Día del Estudiante– con diferentes actividades.

¿Será feriado el Día del Empleado de Comercio?

Aunque el resto de las provincias no conmemoran la Batalla de Tucumán, se trata de una fecha importante para el Jardín de la República. Por eso se espera que el Gobierno local dicte un feriado provincial o asueto para el miércoles 24 de septiembre.

A esta fecha, seguirá el viernes 26, Día del Empleado de Comercio. Pero esta festividad no figura como feriado en el calendario nacional. De hecho, la próxima fecha que aparece señalada bajo ese concepto no está en septiembre, sino en octubre, por el Día de la Raza, el 12 de octubre.

Así, el Día del Empleado de Comercio no será feriado, sino que será declarado como un día particular para los trabajadores del rubro. Pero no habrá día libre el propio viernes 26. Las autoridades del comercio decidieron postergar el asueto, en que todos los empleados de comercio tendrán el día libre, para el lunes 29, formando un fin de semana largo.

