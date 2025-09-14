La Inteligencia Artificial ya impacta en seis de cada 10 empresas de Argentina

La expectativa de transformación tecnológica ha crecido respecto del año anterior. En 2024, un 5% de los líderes de RR.HH. encuestados no esperaba implementar automatización alguna. En 2025, esa proporción tiende a desaparecer. También se redujo drásticamente el grupo que prevé un impacto bajo de la automatización: del 20% al 8%.