Secciones
SociedadActualidad

La Inteligencia Artificial ya impacta en seis de cada 10 empresas de Argentina
INTELIGENCIA ARTIFICIAL. INTELIGENCIA ARTIFICIAL. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Un relevamiento reciente realizado entre 189 ejecutivos de Recursos Humanos en Argentina reveló que el 60% de las empresas ya incorporó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en alguno de sus procesos. El dato confirma una transformación en marcha que alcanza distintos segmentos y tamaños de organizaciones en el país.

El estudio fue presentado en el marco del Congreso Argentino de Recursos Humanos, realizado el pasado 14 de agosto, y ofrece un panorama actualizado sobre la forma en que las compañías están gestionando la automatización y la digitalización.

IA y automatización: de la tendencia a la realidad

Además de registrar un uso creciente de la IA, el relevamiento muestra una proyección clara: casi nueve de cada 10 ejecutivos consultados consideran inevitable que sus empresas adopten algún grado de automatización en los próximos cinco años. De ellos, un 46% estima que ese grado de automatización será alto.

La expectativa de transformación tecnológica ha crecido respecto del año anterior. En 2024, un 5% de los líderes de RR.HH. encuestados no esperaba implementar automatización alguna. En 2025, esa proporción tiende a desaparecer. También se redujo drásticamente el grupo que prevé un impacto bajo de la automatización: del 20% al 8%.

Desafíos en la gestión del cambio

Aunque la IA promete mayor eficiencia, su adopción también implica nuevos retos. Los ejecutivos coinciden en que el aprendizaje continuo, la adaptación cultural y el fortalecimiento de habilidades blandas serán tan importantes como la implementación técnica de nuevas herramientas.

En el área de comunicación Grupo Gestión, a cargo del relevamiento, se destacó que “la Inteligencia Artificial dejó de ser una tendencia para convertirse en un recurso concreto que redefine la manera de trabajar y de gestionar el talento”,

Claves para empresas y profesionales

El informe ofrece una señal clara para quienes gestionan talento y lideran equipos: la transformación digital ya está en marcha, y anticiparse a sus implicancias puede marcar la diferencia.

Cinco datos clave del relevamiento:

- 60% de las empresas ya usa IA en algunos procesos.

- Nueve de cada 10 anticipan automatización en los próximos cinco años.

- 46% prevé un grado de automatización alto.

- El porcentaje que no espera automatización tiende a cero.

- Las habilidades interpersonales serán críticas en esta nueva etapa.

Temas El PaísArgentinaDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santoral de este 7 de septiembre

Santoral de este 7 de septiembre

La poderosa rutina para conseguir glúteos y piernas de acero

La poderosa rutina para conseguir glúteos y piernas de acero

Claves para empezar a entrenar después de los 40 y qué ejercicios no pueden faltar

Claves para empezar a entrenar después de los 40 y qué ejercicios no pueden faltar

Bolitas de banana y coco: el postre fácil, rápido y saludable que se prepara con tres ingredientes

Bolitas de banana y coco: el postre fácil, rápido y saludable que se prepara con tres ingredientes

Las enfermedades transmitidas por animales avanzan hacia nuevas regiones

Las enfermedades transmitidas por animales avanzan hacia nuevas regiones

Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
3

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
4

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Se “motouberiza” el transporte público
5

Se “motouberiza” el transporte público

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia
6

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

Más Noticias
Vivir como en las zonas azules… sin mudarte de ciudad

Vivir como en las zonas azules… sin mudarte de ciudad

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Por qué algunas personas mueven las piernas cuando están sentadas, según especialistas

Por qué algunas personas mueven las piernas cuando están sentadas, según especialistas

¿Por qué deberíamos comer banana en el desayuno de todos los días?

¿Por qué deberíamos comer banana en el desayuno de todos los días?

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Cómo el cerebro puede impactar en la salud del corazón

Cómo el cerebro puede impactar en la salud del corazón

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Comentarios