La Inteligencia Artificial ya impacta en seis de cada 10 empresas de Argentina

Un relevamiento reciente realizado entre 189 ejecutivos de Recursos Humanos en Argentina reveló que el 60% de las empresas ya incorporó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en alguno de sus procesos. El dato confirma una transformación en marcha que alcanza distintos segmentos y tamaños de organizaciones en el país.
El estudio fue presentado en el marco del Congreso Argentino de Recursos Humanos, realizado el pasado 14 de agosto, y ofrece un panorama actualizado sobre la forma en que las compañías están gestionando la automatización y la digitalización.
IA y automatización: de la tendencia a la realidad
Además de registrar un uso creciente de la IA, el relevamiento muestra una proyección clara: casi nueve de cada 10 ejecutivos consultados consideran inevitable que sus empresas adopten algún grado de automatización en los próximos cinco años. De ellos, un 46% estima que ese grado de automatización será alto.
La expectativa de transformación tecnológica ha crecido respecto del año anterior. En 2024, un 5% de los líderes de RR.HH. encuestados no esperaba implementar automatización alguna. En 2025, esa proporción tiende a desaparecer. También se redujo drásticamente el grupo que prevé un impacto bajo de la automatización: del 20% al 8%.
Desafíos en la gestión del cambio
Aunque la IA promete mayor eficiencia, su adopción también implica nuevos retos. Los ejecutivos coinciden en que el aprendizaje continuo, la adaptación cultural y el fortalecimiento de habilidades blandas serán tan importantes como la implementación técnica de nuevas herramientas.
En el área de comunicación Grupo Gestión, a cargo del relevamiento, se destacó que “la Inteligencia Artificial dejó de ser una tendencia para convertirse en un recurso concreto que redefine la manera de trabajar y de gestionar el talento”,
Claves para empresas y profesionales
El informe ofrece una señal clara para quienes gestionan talento y lideran equipos: la transformación digital ya está en marcha, y anticiparse a sus implicancias puede marcar la diferencia.
Cinco datos clave del relevamiento:
- 60% de las empresas ya usa IA en algunos procesos.
- Nueve de cada 10 anticipan automatización en los próximos cinco años.
- 46% prevé un grado de automatización alto.
- El porcentaje que no espera automatización tiende a cero.
- Las habilidades interpersonales serán críticas en esta nueva etapa.