Grandes cifras en la Laver Cup 2025: ¿cuánto dinero recibirán los ganadores del torneo?

El Viejo Continente estuvo bien representado en la primera jornada de la prestigiosa Laver Cup, torneo que reúne a los mejores tenistas del mundo. En el Chase Stadium se encontrarán por este fin de semana grandes nombres como el de Carlos Alcaraz, Joao Fonseca o Casper Ruud, en un enfrentamiento donde, si bien forma parte de los torneos oficiales de ATP, no suma puntos para el ranking de actuaciones generales. Sin embargo uno de los equipos puede llevarse el título de campeón junto con un importante "prize money".
Mientras la Laver Cup 2025 ya tuvo su apertura en la noche del viernes, el torneo de exhibición creado por la leyenda suiza Roger Federer continuará su programación de tres días, donde los equipos Europa y Resto del Mundo se enfrentarán hoy por dos puntos y mañana por tres. El primer grupo de seis integrantes en llegar a los 13 puntos de los 24 gana la copa y un único premio en efectivo.
¿Cuánto reciben los ganadores de la Laver Cup?
Solamente el equipo que se consagre como ganador podrá llevarse el dinero. La bolsa total asciende a U$S 2.250.000, una cifra que se mantiene estable desde las últimas ediciones y que es comparable con los premios que reparten los torneos de categoría ATP 500, como Washington, Halle Queen's o Tokio. Así es que cada uno de los seis integrantes del equipo campeón se lleva a casa U$S 250.000, mientras que los perdedores no reciben compensación.
Según destacaron en un informe de El Economista, esos U$S 250.000 equivalen a lo que obtiene un jugador por alcanzar la cuarta ronda en Wimbledon 2024. Teniendo en cuenta que la Laver Cup dura apenas tres días y se trata de un torneo de mejor presión competitiva, estos números demuestran que el torneo es un espectáculo tan atractivo como rentable económicamente para los participantes estelares.
Además, cada uno de los tenistas que jueguen en San Francisco recibirán una "tarifa de aparición" basada en su posición en el ranking ATP. Pero esta posición no será la actual, sino que será la que tenían al lunes siguiente de que finalizó Roland Garros, celebrado el 9 de junio, según detalló ESPN.
Cómo terminó la primera jornada de la Laver Cup
Los equipos que se enfrentan en este torneo están conformados por las grandes estrellas del tenis, divididos en equipos regionales en la geografía mundial. El equipo Europa mostró su superioridad frente al equipo Resto del Mundo. Luego del debut de Cralos Alcaraz, el primero se adelantó 3-1 en la jornada inaugural.