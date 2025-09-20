Grandes cifras en la Laver Cup 2025: ¿cuánto dinero recibirán los ganadores del torneo?

El Viejo Continente estuvo bien representado en la primera jornada de la prestigiosa Laver Cup, torneo que reúne a los mejores tenistas del mundo. En el Chase Stadium se encontrarán por este fin de semana grandes nombres como el de Carlos Alcaraz, Joao Fonseca o Casper Ruud, en un enfrentamiento donde, si bien forma parte de los torneos oficiales de ATP, no suma puntos para el ranking de actuaciones generales. Sin embargo uno de los equipos puede llevarse el título de campeón junto con un importante "prize money".