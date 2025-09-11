Secciones
Mundo

Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, sorprende viviendo en una casa prefabricada de 90 m² en Alicante

A pesar de su fama y millonarias ganancias, el tenista prefiere un estilo de vida sencillo en una vivienda modular dentro de la Ferrero Tennis Academy en Villena.

RÉCORD HISTÓRICO. Carlos Alcaraz levantó su segundo US Open y alcanzó los seis Grand Slams con apenas 22 años. RÉCORD HISTÓRICO. Carlos Alcaraz levantó su segundo US Open y alcanzó los seis Grand Slams con apenas 22 años. AP
Hace 10 Min

Carlos Alcaraz, de 22 años, acaba de coronarse campeón del US Open 2025, consolidándose como número uno del tenis mundial tras derrotar al italiano Jannik Sinner. Con premios millonarios y contratos publicitarios, muchos esperarían que su residencia fuera una mansión lujosa. Sin embargo, Alcaraz ha optado por la sencillez y funcionalidad.

Su día a día transcurre en la Ferrero Tennis Academy en Villena (Alicante), donde entrena y se prepara para sus compromisos internacionales, rodeado de instalaciones de alto rendimiento: 25 pistas de tenis, gimnasio, piscinas, gabinete psicológico y alojamiento para otros jugadores en formación.

La casa prefabricada de Carlos Alcaraz en Villena

El hogar de Alcaraz es una vivienda prefabricada de madera de 90 m², ubicada dentro del complejo de la academia. La elección responde tanto a la comodidad como a la estrategia deportiva: vivir junto a sus entrenamientos le permite mantener una rutina estricta sin distracciones externas.

Características principales de la vivienda:

Construcción de madera con acabados oscuros, resistente a la humedad.

90 m² habitables con espacios diáfanos.

Salón integrado con cocina y abundante luz natural.

Dormitorio principal amplio y baño completo.

Porche exterior con vistas al entorno natural de Alicante.

Estilo loft minimalista, funcional y acogedor.

El diseño combina estética simple y funcionalidad, con aislamiento natural gracias a la madera, que mantiene calidez en invierno y frescor en verano.

Un refugio con historia

Alcaraz se mudó a la academia en 2019, cuando tenía 16 años, y la vivienda que ocupa fue anteriormente residencia de Juan Carlos Ferrero, su actual entrenador y ex número uno del mundo en 2003. El interior refleja una decoración minimalista: paredes blancas, mobiliario en tonos terrosos, zona de estar luminosa y detalles que aportan calidez y confort.

Para Alcaraz, este refugio de madera no solo es un hogar, sino un espacio que le permite descansar y concentrarse tras largas jornadas de entrenamiento, priorizando su crecimiento deportivo por encima de lujos innecesarios.

Temas EspañaAlicanteCarlos Alcaraz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rocío Flores reaparece en la televisión española y acusa a su madre: “Me ha destrozado la vida”

Rocío Flores reaparece en la televisión española y acusa a su madre: “Me ha destrozado la vida”

Victoria Federica cumple 25 años: de nieta real a influencer de moda y rostro imprescindible en eventos VIP

Victoria Federica cumple 25 años: de nieta real a influencer de moda y rostro imprescindible en eventos VIP

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
2

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
3

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
4

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
5

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
6

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Más Noticias
Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Comentarios