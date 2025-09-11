Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, sorprende viviendo en una casa prefabricada de 90 m² en Alicante

Un refugio con historia

Alcaraz se mudó a la academia en 2019, cuando tenía 16 años, y la vivienda que ocupa fue anteriormente residencia de Juan Carlos Ferrero, su actual entrenador y ex número uno del mundo en 2003. El interior refleja una decoración minimalista: paredes blancas, mobiliario en tonos terrosos, zona de estar luminosa y detalles que aportan calidez y confort.