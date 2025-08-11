Confirmado: en octubre Roger Federer volverá a las canchas de Shanghái

El tenis volverá a disfrutar de la magia de Roger Federer. El ex número uno del mundo anunció que estará presente en un encuentro de dobles muy especial, el “Roger & Friends celebrity doubles match”, que se disputará el próximo 10 de octubre en la pista central del Qizhong Forest Sports City Arena. El evento se desarrollará durante los días finales del Masters 1000 de Shanghái y promete ser una cita imperdible para los fanáticos, que volverán a ver en acción a uno de los deportistas más admirados de la historia.
Será la primera vez en un año que Federer participe en un partido de exhibición, y su regreso a la modalidad de dobles añade un valor extra, ya que su última aparición en este formato también ocurrió en Shanghái. En esta ocasión, no estará solo: lo acompañarán personalidades como los actores Donnie Yen y Wu Lei, la ex tenista china Jie Zheng -campeona de dobles en el Australian Open y Wimbledon 2006- y otras figuras que darán al espectáculo un toque de diversidad y entretenimiento.
Shanghái ocupa un lugar especial en la carrera de Federer. Allí vivió momentos clave y conquistas inolvidables, lo que convierte su retorno en un reencuentro cargado de simbolismo. El Masters 1000 se disputará entre el 1 y el 12 de octubre, y su presencia en la agenda de los días finales asegura una repercusión mediática global.
La trayectoria del suizo es un compendio de récords y hazañas. Desde sus inicios como campeón junior en Wimbledon en 1998, hasta sus 237 semanas consecutivas en lo más alto del ranking, pasando por la conquista de los cuatro Grand Slams, 103 títulos profesionales, seis ATP Finals, un oro olímpico en dobles y la Copa Davis en 2014. Federer no solo dominó el tenis, sino que también rompió barreras, logrando títulos de Grand Slam después de los 35 años y alcanzando nuevamente el número uno del mundo con casi 36.
Tras su emotivo adiós en la Laver Cup de 2022, muchos pensaron que sería la última vez que se le vería empuñando una raqueta en público. Sin embargo, este regreso demuestra que su vínculo con el tenis y con los fans sigue intacto. El 10 de octubre, en Shanghái, “Su Majestad” volverá a pisar una cancha para ofrecer otra muestra de su elegancia y su legado imborrable.