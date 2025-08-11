Confirmado: en octubre Roger Federer volverá a las canchas de Shanghái

El tenis volverá a disfrutar de la magia de Roger Federer. El ex número uno del mundo anunció que estará presente en un encuentro de dobles muy especial, el “Roger & Friends celebrity doubles match”, que se disputará el próximo 10 de octubre en la pista central del Qizhong Forest Sports City Arena. El evento se desarrollará durante los días finales del Masters 1000 de Shanghái y promete ser una cita imperdible para los fanáticos, que volverán a ver en acción a uno de los deportistas más admirados de la historia.