Hasta cuánto dinero pueden transferirte sin que ARCA investigue tus cuentas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene como una de sus responsabilidades la administración del sistema tributario y la formalización de la economía en el país. Por eso, el organismo se encargó de establecer un nuevo tope para hacer transferencias sin la necesidad de comprobantes que demuestren el origen de esos ingresos.
Desde hace años ARCA –antes AFIP– dispone de los montos máximos que una persona puede tener, transferir o recibir en una cuenta bancaria sin tener que justificarlo ante los organismos correspondientes. Es importante tener en cuenta estos límites porque, en caso de superarlos, es más probable que los argentinos deban buscar el modo de explicar la proveniencia de ese capital.
Los límites de ARCA aplican tanto para operaciones realizadas mediante bancos como billeteras virtuales, ya sea desde un cajero automático o desde las aplicaciones móviles o homebanking de cada cuenta.
Límites de ARCA para transacciones bancarias
Según la disposición de ARCA, las entidades financieras cuyos usuarios superen los límites estipulados, deberán informarlo al organismo de control. De acuerdo al comunicado oficial, se aplican diferentes límites a diferentes categorías.
Para las transferencias y acreditaciones, por ejemplo, el límite es de hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. La extracción en efectivo en un mismo día tiene un máximo permitido de $10.000.000. Los saldos bancarios al cierre del mes deben tener un máximo de $50.000.000 en particulares y $30.000.000 en empresas.
La inversión en plazos fijos debe respetar el límite de $100.000.000 en personas físicas y hasta $30.000.000 en personas jurídicas. Las tenencias en sociedad de bolsa tienen un tope de $100.000.000. También aplican límites para el consumidor final para quienes el monto máximo de compras que no necesitarán justificar es de $10.000.000.
Para otros tipos de pago, el máximo permitido por ARCA sin que las entidades financieras lo notifiquen, es de $50.000.000 para individuos y $30.000.000 para empresas.
¿Cómo justificar ante ARCA una superación de estos límites?
Existe una serie de documentos y comprobantes que pueden servir a los usuarios que hayan incurrido en un exceso respecto a su capital. La agencia puede solicitar que se presente esta documentación respaldatoria que justifique cómo la persona llegó a obtenerlos. La medida forma parte del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que busca evitar la circulación de dinero no declarado.
Si el contribuyente no puede probar la proveniencia de sus fondos, es posible que ARCA aplique una multa. Para evitarlo, entre los documentos que pueden presentarse, están:
- Recibos de sueldo o haberes previsionales.
- Declaraciones juradas de impuestos.
- Facturas por ventas o prestación de servicios.
- Constancias de transferencias anteriores.