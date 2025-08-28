Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cuánto dinero se podrá transferir en septiembre sin tener problemas con ARCA

ARCA recomienda a los contribuyentes mantener en orden su documentación respaldatoria para evitar sanciones o demoras administrativas.

Cuánto dinero se podrá transferir en septiembre sin tener problemas con ARCA Cuánto dinero se podrá transferir en septiembre sin tener problemas con ARCA
Hace 40 Min

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, fijó los montos a partir de los cuales podrá iniciar controles sobre las operaciones financieras de los contribuyentes durante septiembre de 2025.

Según la normativa vigente, las personas físicas estarán sujetas a revisión si al cierre del último día hábil del mes registran un saldo mensual igual o superior a $50.000.000. En el caso de las personas jurídicas, el límite baja a $30.000.000.

Cuando los fondos estén expresados en moneda extranjera, ARCA aclaró que deberán ser convertidos a pesos utilizando la cotización comprador del Banco Nación al cierre del período.

Documentación que ARCA puede solicitar

En caso de superar los montos establecidos, el organismo está facultado a requerir distintos comprobantes para justificar el origen de los fondos. Entre ellos:

Comprobantes de compra y venta.

Documentación de transferencias de acciones o ventas de empresas.

Recibos de sueldo o constancias de haberes previsionales.

Facturas de los últimos meses.

Certificado de inscripción en el monotributo.

Informe de fondos emitido por un contador público.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
1

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
3

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
4

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
5

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
6

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Más Noticias
Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Comentarios