ARCA implementó nueva medida para los trámites de exportación por vía aérea

La normativa publicada hoy derogó las resoluciones 2.458/94 (ANA) y 3.148/88 (ANA) que tenían más de 30 años de antigüedad. De esta manera, ARCA avanza en la mejora de la calidad de los servicios brindados a los usuarios aduaneros, la promoción del cumplimiento de las obligaciones tributarias, al tiempo que optimiza el control del personal de la DGA sobre las mercaderías que egresan del país.