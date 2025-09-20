Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Decenas de fiestas fueron organizadas para celebrar el Día del Estudiante este fin de semana; en particular, para la noche del sábado, en vísperas del día que conmemora a los protagonistas de la comunidad académica. Pero, según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), muchas de esas fiestas deberán buscar refugio bajo techo de forma temprana.
Las precipitaciones de este fin de semana, que darán como resultado algunas celebraciones pasadas por agua, serán la última insinuación de las precipitaciones en Tucumán, al menos por los próximos días. Después de las lluvias, el cielo irá despejándose hasta quedar totalmente descubierto. Las altas temperaturas volverán a ser agobiantes los últimos días de la semana que viene. Mientras tanto, transcurrirán días primaverales.
¿A qué hora lloverá el Día del Estudiante?
Este sábado la temperatura dará un breve anticipo de lo que podría ser el verano 2025-2026. El indicador mínimo se situó en horas de la madrugada en los 21 °C y, a partir del mediodía y por la siesta rondará los 34 °C de máxima. El cielo estará algo nublado pero irá cubriéndose más conforme se acerque la próxima madrugada. Habrá vientos entre 13 y 30 kilómetros por hora durante todo el día.
La nubosidad de las últimas horas del sábado será el preludio de las precipitaciones. Según el SMN, durante la madrugada misma, cuando todos estén celebrando, se darán las primeras tormentas aisladas. Hay una probabilidad de precipitación de 10 a 40%, con un cielo más cargado, incluso hasta la mañana del domingo. Por la tarde y por la noche habrá nubosidad. La temperatura oscilará entre los 18 °C y 25 °C durante todo el día.
Clima en Tucumán para la próxima semana
Aunque el lunes, martes y miércoles la temperatura máxima no alcanzará los 30 °C, sí lo hará a partir del jueves. Mientras tanto, el lunes habrá una mínima de 12 °C y una máxima de 24 °C con un cielo que perderá poco a poco la nubosidad. El martes el cielo ya estará completamente despejado. Habrá vientos entre 13 y 31 kilómetros por hora y el termómetro indicará entre 13 °C y 26 °C. El miércoles será el último día que dé un respiro a los tucumanos, porque la mínima será un grado superior a la del día anterior y la máxima alcanzará los 27 °C.
El jueves la temperatura continuará en ascenso y tocará los 30 °C, todavía con vientos leves y cielo descubierto. Para el viernes se pronosticó una mínima de 17 °C y una máxima de 29 °C. No se anunciaron más precipitaciones que la de este domingo 21.