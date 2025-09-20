Catalán, en San Juan: reunión con el gobernador por obras públicas

“En San Juan, mantuvimos una reunión de trabajo con el gobernador y su equipo, donde dialogamos sobre el potencial minero de la provincia y nuevas inversiones para seguir impulsando su crecimiento. Seguimos reafirmando nuestro compromiso de diálogo permanente con cada provincia para avanzar en proyectos que mejoren la vida de los argentinos”, expresó Catalán en su cuenta oficial de X. En declaraciones a la prensa, Orrego describió el complejo escenario financiero que atraviesa San Juan y señaló que cuenta con el 60% de los recursos que manejaba la gestión anterior debido a la ausencia de transferencias discrecionales por parte de Nación. En este marco, destacó la importancia de recibir a un “ministro flamante” y subrayó la necesidad de mantener “una buena relación de respeto y cordialidad”.