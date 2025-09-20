Catalán, en San Juan: reunión con el gobernador por obras públicas

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en el marco de una agenda que apunta a fortalecer la relación institucional entre la Nación y las provincias, con especial atención en la obra pública y la administración de recursos.
“En San Juan, mantuvimos una reunión de trabajo con el gobernador y su equipo, donde dialogamos sobre el potencial minero de la provincia y nuevas inversiones para seguir impulsando su crecimiento. Seguimos reafirmando nuestro compromiso de diálogo permanente con cada provincia para avanzar en proyectos que mejoren la vida de los argentinos”, expresó Catalán en su cuenta oficial de X. En declaraciones a la prensa, Orrego describió el complejo escenario financiero que atraviesa San Juan y señaló que cuenta con el 60% de los recursos que manejaba la gestión anterior debido a la ausencia de transferencias discrecionales por parte de Nación. En este marco, destacó la importancia de recibir a un “ministro flamante” y subrayó la necesidad de mantener “una buena relación de respeto y cordialidad”.
Desde su asunción en el cargo, Catalán mantuvo encuentros con distintos mandatarios provinciales para abordar la continuidad de obras y el financiamiento de proyectos. La reunión con Orrego se suma a las visitas a Tucumán y Salta, donde dialogó con Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, y que continuará la próxima semana con un encuentro con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.